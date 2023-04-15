Он все понял… После известия о смерти хозяина пса парализовало

Они вместе прошли АТО, но полномасштабная война России против Украины разлучила их навсегда. Это история 28-летнего бойца Александра Суходольского из Днепра и десятилетней овчарки Сема.

Мама Наталья до сих пор хранит в телефоне видео, где ее сын рассказывает о своем лучшем друге — псе Сэме. Смонтировал его сам Александр, когда вернулся из АТО.

Мужчина выучился на повара, но в школе любимыми предметами были история и защита Отечества. А когда Александру было 20 лет, пошел воевать. Служил в 25-й воздушно-десантной бригаде. Затем перевелся в другую часть в Донецкой области. Там в Авдеевке боец и нашел своего четырехлапого товарища.

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Эта встреча военного с обессиленным псом в прифронтовой Авдеевке прошла восемь лет назад. Сэм сидел на цепи и ел снег. Александру разрешили с ним служить, а когда закончился контракт, друзья вернулись вместе в Днепр. Наталья рассказывает, что ее сын носился с собакой как с маленьким ребенком.

Александр поддерживал себя в хорошей физической форме и готов был вернуться в войска в любой момент, что и сделал в прошлом году 24 февраля. Однако на этот раз Сэма оставил маме, а сам вернулся в ряды 25-й воздушно-десантной бригады.

В мае приехал домой с контузией. Тогда Сэм не сразу узнал Александра. Но товарищи поладили. Как оказалось, это была их последняя встреча.

А через месяц, 23 июня, главный сержант командир боевой машины Александр Суходольский погиб возле села Мазановка Донецкой области, пока прикрывал собратьев. Мужчине было 28 лет.

В день похорон, как вспоминает Наталья, его друг Сэм был очень подавлен. Как будто все понял. После этого не мог ни есть, ни пить. Ветеринар сказал, что у пса паралич нижней челюсти. Тогда его выходила мама воина.

Сейчас Наталья рассказывает, что забота о Семе помогла и ей самой бороться с болью от потери сына.

Лучшее, что могут делать украинцы в тылу — помнить о героях, отдавших жизнь за нас и делать все, чтобы их гибель не была напрасной. Продолжают хранить память о погибшем сыне и Алексей с Анной. Их сын погиб в прошлом году. Читай, как родители погибшего в Еленовке бойца продолжают его миссию.

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