Люди

Он все понял… После известия о смерти хозяина пса парализовало

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 15 апреля 2023, 15:30

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Історія дружби військового та пса з Авдіївки

Он все понял… После известия о смерти хозяина пса парализовало
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