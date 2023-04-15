Люди

Він все зрозумів… Після звістки про смерть господаря пса паралізувало

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 15 Квітня 2023, 15:30

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