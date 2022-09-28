Украина

На лодке в ​​цивилизацию! Почему в Харьковской области люди эвакуируются по воде

Татьяна Доцяк 28 сентября 2022, 22:30

Больше видео
0:05:32
Відбудова житла
Киев после обстрелов. Как в столице отстраивают поврежденные дома
0:04:27
Злочини росіян на Харківщині — людей катували струмом
Харьковская область: результаты эксгумации тел, новые доказательства пыток, вывоз детей в Россию
0:02:54
Яка ситуація у Нікополі 28.09.2022 — наслідки російських обстрілів
Дети уже знают звуки “прилетов” наизусть и умеют их различать! Ситуация в Никополе 28 сентября
0:15:07
П'ятьом російським військовим повідомили про підозру у розстрілі авто з мирними жителями у Гостомелі
Преступления воссоздали поминутно — идентифицированы пять россиян, расстреливавших гражданские авто в Гостомеле
Смотреть больше

Последние видео
0:06:15
Знущання росіян над мирними мешканцями у селі Козаровичі: історія очевидця

Составил завещание в плену, ведь не было уже никакой надежды — история об издевательствах россиян
0:04:48
Переправа човном
На лодке в ​​цивилизацию! Почему в Харьковской области люди эвакуируются по воде
0:02:51
Евакуація тварин із Запорізького зоопарка до Львова
Находились в постоянном стрессе и были вынуждены стать переселенцами — 170 животных были эвакуированы из запорожского зоопарка
0:04:55
Високопілля
Дом превратили в помойку и оставили там свои “пожитки”: история семьи из Херсонской области
0:05:32
Відбудова житла
Киев после обстрелов. Как в столице отстраивают поврежденные дома
0:06:29
Росіяни тікають від мобілізації на самокатах
На старт, внимание, марш! Как русские бегут от мобилизации на самокатах
0:04:27
Злочини росіян на Харківщині — людей катували струмом
Харьковская область: результаты эксгумации тел, новые доказательства пыток, вывоз детей в Россию
0:02:54
Яка ситуація у Нікополі 28.09.2022 — наслідки російських обстрілів
Дети уже знают звуки “прилетов” наизусть и умеют их различать! Ситуация в Никополе 28 сентября
Протести в Ірані — що потрібно знати про права жінок
Дискриминация и ограничение базовых потребностей: что нужно знать о правах женщин в Иране
0:15:07
П'ятьом російським військовим повідомили про підозру у розстрілі авто з мирними жителями у Гостомелі
Преступления воссоздали поминутно — идентифицированы пять россиян, расстреливавших гражданские авто в Гостомеле
Больше видео
Знущання росіян над мирними мешканцями у селі Козаровичі: історія очевидця
Читать дальше
Составил завещание в плену, ведь не было уже никакой надежды — история об издевательствах россиян
Евакуація тварин із Запорізького зоопарка до Львова
Читать дальше
Находились в постоянном стрессе и были вынуждены стать переселенцами — 170 животных были эвакуированы из запорожского зоопарка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь