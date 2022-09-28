На лодке в ​​цивилизацию! Почему в Харьковской области люди эвакуируются по воде

На лодке в ​​цивилизацию. В Харьковской области жители населенных пунктов, полгода пробывших в оккупации, эвакуируются, как они говорят, “на большую землю”.

Единственный безопасный путь — через огромное Печенежское водохранилище. Спасаются семьи с детьми, пенсионеры и те, кто пережил страшные мучения плена.

Это жители Волчанска, Хотимля и небольших сел, уезжают, потому что боятся возвращения русских карателей.

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Путь по суше опасен и может длиться более пяти часов, поэтому лодка — единственный доступный транспорт.

Каждый день местный житель Антон туда и обратно делает десятки “ходок”. Здесь нет связи, поэтому обычно люди, оказавшиеся на разных берегах водохранилища, заранее договариваются о встрече на дамбе.

Бизнесом свое дело он не называет, говорит: “сейчас не до денег, у людей их нет, каждый делится тем, что имеет. Все по-человечески.”

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как хоронили людей в Изюме во время оккупации РФ.