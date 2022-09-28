На лодке в ​​цивилизацию! Почему в Харьковской области люди эвакуируются по воде

На лодке в цивилизацию. В Харьковской области жители населенных пунктов, полгода пробывших в оккупации, эвакуируются, как они говорят, “на большую землю”.
Единственный безопасный путь — через огромное Печенежское водохранилище. Спасаются семьи с детьми, пенсионеры и те, кто пережил страшные мучения плена.
Это жители Волчанска, Хотимля и небольших сел, уезжают, потому что боятся возвращения русских карателей.
Путь по суше опасен и может длиться более пяти часов, поэтому лодка — единственный доступный транспорт.
Путь по суше опасен и может длиться более пяти часов, поэтому лодка — единственный доступный транспорт.
Каждый день местный житель Антон туда и обратно делает десятки “ходок”. Здесь нет связи, поэтому обычно люди, оказавшиеся на разных берегах водохранилища, заранее договариваются о встрече на дамбе.
Бизнесом свое дело он не называет, говорит: “сейчас не до денег, у людей их нет, каждый делится тем, что имеет. Все по-человечески.”
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как хоронили людей в Изюме во время оккупации РФ.