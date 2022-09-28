Човном у цивілізацію! Чому на Харківщині люди евакуюються по воді

Човном у цивілізацію. На Харківщині жителі населених пунктів, які пів року пробули в окупації, евакуюються, як вони кажуть, “на велику землю”.

Єдиний безпечний шлях — через величезне Печенізьке водосховище. Рятуються родини з дітьми, пенсіонери, й ті, хто пережив страшні муки полону.

Це жителі Вовчанська, Хотімлі та невеличких сіл, їдуть, тому що бояться повернення російських катів.

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Шлях суходолом небезпечний і може тривати понад п’ять годин, тому човен — єдиний доступний транспорт.

Щодня місцевий житель Антон туди і назад робить десятки “ходок”. Тут немає зв’язку, тож зазвичай люди, що опинилися на різних берегах водосховища, заздалегідь домовляються про зустріч на дамбі.

Бізнесом свою справу він не називає, каже: “зараз не до грошей, у людей їх немає, кожен передає і ділиться тим, що має. Усе по-людськи.”

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як ховали людей в Ізюмі під час окупації РФ.