Украина

Карта боевых действий 20 февраля 2023 года в режиме онлайн: какая ситуация на фронте и аналитика ISW

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 20 февраля 2023, 07:00
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Карта бойових дій 19 лютого 2023 онлайн та ситуація на фронті
Актуальная карта боевых действий в Украине 19 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:10:00
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