Карта боевых действий 20 февраля 2023 года в режиме онлайн: какая ситуация на фронте и аналитика ISW

На карте боевых действий, к сожалению, все еще видно присутствие русских войск на нашей территории.

Украинцы упорно участвуют в защите нашей страны на всех фронтах и делают все возможное, чтобы победить Россию и ее империалистические планы.

Чтобы узнать об опасных направлениях и местах, где могут проходить ожесточенные бои, важно следить за новостями с фронта и внимательно слушать Генштаб ВСУ, который предоставляет подробную информацию.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что основная фаза российских наступательных операций в Луганской области продолжается. Впрочем, у России, вероятно, нет достаточных резервов, которые еще не привлечены для увеличения масштаба или интенсивности наступления этой зимы.

Российские сухопутные войска, как правило, действуют в обычных доктринальных соединениях и частях, а не в батальонных тактических группах или других специальных структурах, отмечают эксперты ISW.

Отсутствие нескольких критически важных танковых подразделений свидетельствует о том, что российские военные продолжают пытаться заменить технику, особенно танки, потерянные во время предыдущих неудачных наступательных операций, — отмечают в Институте изучения войны.

В то же время, оккупационные войска могут иметь некоторые восстановленные механизированные подразделения в резерве, но перекидывание этих ограниченных резервов на линию фронта в Луганской области вряд ли кардинально изменит продолжающийся ход наступления.

Российское наступление будет продолжаться еще некоторое время и может временно набирать обороты, когда будут привлечены последние резервы, но вероятность достижения их целей или операционно значимых побед невысока, — считают аналитики.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 20 февраля 2023 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес 9 ракетных и 11 авиационных ударов. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

Угроза нанесения ударов российской федерацией остается высокой по всей территории Украины.

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Враг сохраняет военное присутствие, на полигонах республики Беларусь идет подготовка подразделений русских войск. В течение суток вражеские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи, Янжуловка Черниговской области; Атинское, Стукаловка и Запсилье Сумской области, а также Стрелка, Старица, Волчанские Хутора и Строевка Харьковской области.

признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Враг сохраняет военное присутствие, на полигонах республики Беларусь идет подготовка подразделений русских войск. В течение суток вражеские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи, Янжуловка Черниговской области; Атинское, Стукаловка и Запсилье Сумской области, а также Стрелка, Старица, Волчанские Хутора и Строевка Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял населенные пункты Каменка, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Берестово, Первомайское Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Диброва, Белогоровка в Луганской области и Белогоровка и Раздоловка Донецкой области.

противник обстрелял населенные пункты Каменка, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Берестово, Первомайское Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Диброва, Белогоровка в Луганской области и Белогоровка и Раздоловка Донецкой области. На Бахмутском направлении обстрелов подверглись Берховка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Александро-Шультино, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк. Кроме того, противник задействовал армейскую авиацию для нанесения удара в районе Бахмута.

обстрелов подверглись Берховка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Александро-Шультино, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк. Кроме того, противник задействовал армейскую авиацию для нанесения удара в районе Бахмута. На Авдеевском и Шахтерском направлениях артиллерийские обстрелы получили Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Шахтерское, Золотая Нива, Большая Новоселка, Времовка и Нескучное Донецк.

артиллерийские обстрелы получили Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Шахтерское, Золотая Нива, Большая Новоселка, Времовка и Нескучное Донецк. На Запорожском направлении под огненное поражение попали районы населенных пунктов Новоселка Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Новоданиловка, Новоандреевка и Щербаки в Запорожье.

под огненное поражение попали районы населенных пунктов Новоселка Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Новоданиловка, Новоандреевка и Щербаки в Запорожье. В Херсонском направлении от артиллерийского огня противника пострадали Херсон, Бургунка, Тягинка, Антоновка Херсонской области, а также Очаков — Николаевской. Пострадали мирные люди.

В населенном пункте Каланчак Херсонской области российские оккупанты обустроили еще один военный госпиталь, в центральной больнице. Известно, что проживающим там гражданам Украины в предоставлении медицинской помощи в указанном заведении отказывают.

Больница стала эдаким “хабом” для раненых и погибших оккупантов. Только за прошедшие сутки в медицинское учреждение привезли более пятидесяти раненых и убитых захватчиков.

Во временно захваченных населенных пунктах Запорожской области российская оккупационная администрация продолжает оказывать давление на местное население, в частности украинских детей. Так, в школах города Токмак учащихся принуждают петь гимн страны-агрессора перед началом уроков.

Также школьников заставляют оформлять открытки к годовщине широкомасштабного вторжения со словами поддержки и благодарности ворвавшимся на нашу землю российским захватчикам.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения оккупантов, 7 – по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях, а также 2 удара – по важным объектам противника.

За прошлые сутки наши защитники сбили вражеский самолет Су-25, 2 беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10 и дрон-камикадзе типа Ланцет-3.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили батарею реактивных систем залпового огня противника.

Украинские дроны-камикадзе уже удачно показывают себя на фронте и уничтожают российских оккупантов. Военные 35-й бригады показали, как работают наши БПЛА.

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Фото: Getty Images