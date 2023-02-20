Карта боевых действий 20 февраля 2023 года в режиме онлайн: какая ситуация на фронте и аналитика ISW

На карте боевых действий, к сожалению, все еще видно присутствие русских войск на нашей территории.
Украинцы упорно участвуют в защите нашей страны на всех фронтах и делают все возможное, чтобы победить Россию и ее империалистические планы.
Чтобы узнать об опасных направлениях и местах, где могут проходить ожесточенные бои, важно следить за новостями с фронта и внимательно слушать Генштаб ВСУ, который предоставляет подробную информацию.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что основная фаза российских наступательных операций в Луганской области продолжается. Впрочем, у России, вероятно, нет достаточных резервов, которые еще не привлечены для увеличения масштаба или интенсивности наступления этой зимы.
Российские сухопутные войска, как правило, действуют в обычных доктринальных соединениях и частях, а не в батальонных тактических группах или других специальных структурах, отмечают эксперты ISW.
Отсутствие нескольких критически важных танковых подразделений свидетельствует о том, что российские военные продолжают пытаться заменить технику, особенно танки, потерянные во время предыдущих неудачных наступательных операций, — отмечают в Институте изучения войны.
В то же время, оккупационные войска могут иметь некоторые восстановленные механизированные подразделения в резерве, но перекидывание этих ограниченных резервов на линию фронта в Луганской области вряд ли кардинально изменит продолжающийся ход наступления.
Российское наступление будет продолжаться еще некоторое время и может временно набирать обороты, когда будут привлечены последние резервы, но вероятность достижения их целей или операционно значимых побед невысока, — считают аналитики.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес 9 ракетных и 11 авиационных ударов. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения.
Угроза нанесения ударов российской федерацией остается высокой по всей территории Украины.
Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
В населенном пункте Каланчак Херсонской области российские оккупанты обустроили еще один военный госпиталь, в центральной больнице. Известно, что проживающим там гражданам Украины в предоставлении медицинской помощи в указанном заведении отказывают.
Больница стала эдаким “хабом” для раненых и погибших оккупантов. Только за прошедшие сутки в медицинское учреждение привезли более пятидесяти раненых и убитых захватчиков.
Во временно захваченных населенных пунктах Запорожской области российская оккупационная администрация продолжает оказывать давление на местное население, в частности украинских детей. Так, в школах города Токмак учащихся принуждают петь гимн страны-агрессора перед началом уроков.
Также школьников заставляют оформлять открытки к годовщине широкомасштабного вторжения со словами поддержки и благодарности ворвавшимся на нашу землю российским захватчикам.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения оккупантов, 7 – по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях, а также 2 удара – по важным объектам противника.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения оккупантов, 7 – по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях, а также 2 удара – по важным объектам противника.
За прошлые сутки наши защитники сбили вражеский самолет Су-25, 2 беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10 и дрон-камикадзе типа Ланцет-3.
А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили батарею реактивных систем залпового огня противника.
Украинские дроны-камикадзе уже удачно показывают себя на фронте и уничтожают российских оккупантов. Военные 35-й бригады показали, как работают наши БПЛА.
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Фото: Getty Images