Україна

Карта бойових дій 20 лютого 2023 в режимі онлайн: яка ситуація на фронті та аналітика ISW

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 20 Лютого 2023, 07:00
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