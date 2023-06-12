Украинский флаг уже над Благодатным, Макаровкой, Сторожевым, дальше — больше! Карта боевых действий в Украине 12 июня в режиме онлайн

За последние несколько дней на карте боевых действий в Украине можно увидеть некоторые изменения. Вооруженные силы Украины освободили несколько населенных пунктов Донецкой области.
Наши защитники продолжают штурм врага, а также держат оборону на других направлениях. Чтобы наши военные имели успех и все необходимое, мы должны их поддерживать и помогать. Ведь мы все вместе приближаем нашу победу.
Чтобы быть в курсе ситуации на фронте, мы предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские войска перебрасывают наиболее боеспособные подразделения с Херсонского направления на Бахмутское и Запорожское.
Тем временем аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска продолжали ограниченные наземные атаки к югу от Кременной. Украинские и российские силы продолжали ограниченные наземные атаки вокруг Бахмута и линии Авдеевка-Донецк.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении наши войска продолжают штурмовые действия.
Есть успех в районе Берховского водохранилища. Продвинулись вперед на 250 м.
На Юге есть продвижение по двум направлениям от 300 до 1500 м.
На Юге есть продвижение по двум направлениям от 300 до 1500 м.
Деоккупированы населенные пункты Благодатное и Макаровка. Также украинский флаг развевается над Сторожевым.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки враг нанес один ракетный и 36 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений.
В течение последней недели на Бахмутском направлении российские захватчики несут значительные потери. Так, только в военный госпиталь в районе населенного пункта Персиановка Ростовской области, ежедневно прибывают более 50 оккупантов с тяжелыми ранениями. Госпиталь переполнен, и, из-за нехватки достаточного количества медперсонала, имеет большие показатели смертности среди тяжелораненых.
Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два артиллерийских подразделения на огневых позициях и радиолокационную станцию врага.
От затопления после взрыва россиянами Каховской ГЭС страдают южные области Украины. С них эвакуируют людей и отправляют туда помощь. Ранее мы рассказывали, какая ситуация в Херсоне, о последних новостях читай по ссылке.
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