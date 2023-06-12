Україна

Український прапор уже над Благодатним, Макарівкою, Сторожовим, далі — більше! Карта бойових дій в Україні 12 червня в режимі онлайн

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Червня 2023, 09:07
Карта бойових дій в Україні 12.06.2023 онлайн

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