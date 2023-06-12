Український прапор уже над Благодатним, Макарівкою, Сторожовим, далі — більше! Карта бойових дій в Україні 12 червня в режимі онлайн

За останні кілька днів на карті бойових дій в Україні можна побачити певні зміни. Збройні сили України звільнили кілька населених пунктів Донецької області.
Наші захисники продовжують штурм ворога, а також тримають оборону на інших напрямках. Щоб наші військові мали успіх та все необхідне, ми маємо їх підтримувати та допомагати. Адже ми усі разом наближаємо перемогу.
Щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські війська перекидають найбільш боєздатні підрозділи з Херсонського напрямку на Бахмутський і Запорізький.
Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська продовжували обмежені наземні атаки на південь від Кремінної. Українські та російські сили продовжували обмежені наземні атаки навколо Бахмута та на лінії Авдіївка-Донецьк.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку наші війська продовжують штурмові дії.
Є успіх в районі Берхівського водосховища. Просунулись вперед на 250 м.
На Півдні є просування по двох напрямках від 300 до 1500 м.
На Півдні є просування по двох напрямках від 300 до 1500 м.
Деокуповано населені пункти Благодатне і Макарівка. Також український прапор замайорів над Сторожовим.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби ворог завдав одного ракетного та 36 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень.
Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень.
Впродовж останнього тижня на Бахмутському напрямку російські загарбники зазнають значних втрат. Так, лише до військового госпіталю в районі населеного пункту Персіанівка Ростовської області щоденно прибувають понад 50 окупантів з важкими пораненнями. Госпіталь переповнений, та через брак достатньої кількості медперсоналу, має великі показники смертності серед важкопоранених.
Авіація сил оборони за минулу добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії водночас уразили два пункти управління, два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію ворога.
Від затоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС страждають південні області України. З них евакуйовують людей та відправляють туди допомогу. Раніше ми розповідали, яка ситуація в Херсоні, про останні новини читай за посиланням.
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