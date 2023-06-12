Український прапор уже над Благодатним, Макарівкою, Сторожовим, далі — більше! Карта бойових дій в Україні 12 червня в режимі онлайн

За останні кілька днів на карті бойових дій в Україні можна побачити певні зміни. Збройні сили України звільнили кілька населених пунктів Донецької області.

Наші захисники продовжують штурм ворога, а також тримають оборону на інших напрямках. Щоб наші військові мали успіх та все необхідне, ми маємо їх підтримувати та допомагати. Адже ми усі разом наближаємо перемогу.

Щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські війська перекидають найбільш боєздатні підрозділи з Херсонського напрямку на Бахмутський і Запорізький.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська продовжували обмежені наземні атаки на південь від Кремінної. Українські та російські сили продовжували обмежені наземні атаки навколо Бахмута та на лінії Авдіївка-Донецьк.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 12 червня 2023 року

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку наші війська продовжують штурмові дії.

Є успіх в районі Берхівського водосховища. Просунулись вперед на 250 м.

На Півдні є просування по двох напрямках від 300 до 1500 м.

Деокуповано населені пункти Благодатне і Макарівка. Також український прапор замайорів над Сторожовим.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби ворог завдав одного ракетного та 36 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білопілля Сумської області та Колонтаїв — Харківської. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Середина-Буда, Фотовиж, Білопілля, Олександрівка Сумської області, а також Івашки, Ветеринарне, Стрілеча, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Кругле, Бударки, Бузове, Чугунівка та Амбарне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаудару в районі Берестового. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Невське Луганської, а також Іванівка, Торське та Серебрянка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Новоселівське і Білогорівка на Луганщині та Ямполівка, Торське, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив спробу покращити тактичне положення, вів наступальні дії у напрямках Іванівського та Білої Гори, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районі Торецька. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Залізне та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Авдіївки та Невельського. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Орлівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Карлівка і Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Водночас ворог з артилерії обстріляв Красногорівку, Гостре, Георгіївку, Мар’їнку, Побєду та Новомихайлівку Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаударів в районах Золотої Ниви, Благодатного, Великої Новосілки та Нескучного Донецької області. Обстріляв Водяне та Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаційних ударів в районах Новоберислава та Козацького Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське Запорізької області; Херсон, а також Очаків на Миколаївщині.

Впродовж останнього тижня на Бахмутському напрямку російські загарбники зазнають значних втрат. Так, лише до військового госпіталю в районі населеного пункту Персіанівка Ростовської області щоденно прибувають понад 50 окупантів з важкими пораненнями. Госпіталь переповнений, та через брак достатньої кількості медперсоналу, має великі показники смертності серед важкопоранених.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії водночас уразили два пункти управління, два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію ворога.

Від затоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС страждають південні області України. З них евакуйовують людей та відправляють туди допомогу. Раніше ми розповідали, яка ситуація в Херсоні, про останні новини читай за посиланням.

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