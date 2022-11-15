Актуальная карта боевых действий в Украине 15 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Институт изучения войны уверен, что с понижением температуры на улице градус ожесточенных сражений на карте боевых действий только повысится.

Спросишь, хорошо ли это? Эксперты уверяют, что тишина и заморозка боев могут только навредить. Поэтому мы должны готовиться согревать своей любовью и поддержкой ВСУ даже в самую яростную зиму в нашей жизни, сколько бы она ни продолжалась.

А украинский Генштаб продолжит планировать постепенное освобождение всех территорий Украины и ежедневно сообщать о местах, где ведутся ожесточенные бои.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует оперативную обстановку в Украине:

Украина одержала важную победу в кампании, освободившей западную Херсонскую область, кульминацией которой стал отвод российских войск, завершенный 11 ноября.

Успех Украины в значительной степени стал результатом инновационного использования Вооруженными силами Украины предоставленной США высокоточной ракетной системы HIMARS для прерывания российских линий поставок.

Эксперты отмечают, что российские наступательные операции в Донецкой области усилятся в ближайшие недели, поскольку вместе с силами, выведенными из западной Херсонской области, прибудут дополнительные мобилизованные военнослужащие.

Украина также, вероятно, возобновит боевую мощь как для оборонных, так и для контрнаступательных операций.

Украинские силы продолжают добиваться ограниченных успехов в Луганской области и, вероятно, смогут добиться больших успехов, если их усилят войска силами из западной Херсонской области.

Поэтому прекращение или длительное замедление боевых действий в течение следующих нескольких месяцев очень маловероятно. Боевые действия, вероятнее всего, усилятся с понижением температуры.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 15 ноября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, продолжает оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу реки Днепр.

В то же время, ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В течение текущих суток российские оккупанты нанесли два ракетных и 16 авиационных ударов, совершили 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

Враг совершал обстрелы:

на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Амбарное, Анискино, Бударки, Волчанск, Каменка, Сосновка и Яблоновка Харьковской области;

направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Харьковской области; на Купянском и Лиманском направлениях — из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Берестово, Кисловка и Крахмальное Харьковской области, Макеевка, Невское и Стельмаховка в Луганской области и Невельское и Торское Донецкой области;

направлениях — из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Харьковской области, в Луганской области и Донецкой области; на Бахмутском направлении — со всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Григорьевка, Клещиевка, Курдюмовка, Пивничное и Спорное Донецкой области;

направлении — со всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Донецкой области; на Авдеевском направлении — из разнокалиберной артиллерии, по районам Водяного, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Первомайского Донецкой области;

направлении — из разнокалиберной артиллерии, по районам Донецкой области; на Новопавловском направлении — из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Богоявленка, Великая Новоселка, Времовка, Угледар, Новополь, Павловка и Пречистовка Донецкой области;

направлении — из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Донецкой области; на Запорожском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Гуляйполе, Зализничное, Малиновка, Ольговское, Темировка Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийские обстрелам подверглись районы населенных пунктов Дудчаны, Золотая Балка, Николаевка, Мыловое и Чернобаевка Херсонской области.

По уточненной информации, подтверждено поражение пункта управления одного из подразделений оккупационных войск в городе Горловка Донецкой области. В результате удара уничтожены семь грузовых автомобилей и два пушки МТ-12 Рапира. Также 15 захватчиков ранены и повреждены три МТ-ЛБ. Информация о погибших оккупантах уточняется.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. В свою очередь воины ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, а также семь районов сосредоточения живой силы и ВВТ оккупантов.

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