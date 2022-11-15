Актуальная карта боевых действий в Украине 15 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Институт изучения войны уверен, что с понижением температуры на улице градус ожесточенных сражений на карте боевых действий только повысится.
Спросишь, хорошо ли это? Эксперты уверяют, что тишина и заморозка боев могут только навредить. Поэтому мы должны готовиться согревать своей любовью и поддержкой ВСУ даже в самую яростную зиму в нашей жизни, сколько бы она ни продолжалась.
А украинский Генштаб продолжит планировать постепенное освобождение всех территорий Украины и ежедневно сообщать о местах, где ведутся ожесточенные бои.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует оперативную обстановку в Украине:
Украина одержала важную победу в кампании, освободившей западную Херсонскую область, кульминацией которой стал отвод российских войск, завершенный 11 ноября.
Украина одержала важную победу в кампании, освободившей западную Херсонскую область, кульминацией которой стал отвод российских войск, завершенный 11 ноября.
Успех Украины в значительной степени стал результатом инновационного использования Вооруженными силами Украины предоставленной США высокоточной ракетной системы HIMARS для прерывания российских линий поставок.
Эксперты отмечают, что российские наступательные операции в Донецкой области усилятся в ближайшие недели, поскольку вместе с силами, выведенными из западной Херсонской области, прибудут дополнительные мобилизованные военнослужащие.
Украина также, вероятно, возобновит боевую мощь как для оборонных, так и для контрнаступательных операций.
Украина также, вероятно, возобновит боевую мощь как для оборонных, так и для контрнаступательных операций.
Украинские силы продолжают добиваться ограниченных успехов в Луганской области и, вероятно, смогут добиться больших успехов, если их усилят войска силами из западной Херсонской области.
Поэтому прекращение или длительное замедление боевых действий в течение следующих нескольких месяцев очень маловероятно. Боевые действия, вероятнее всего, усилятся с понижением температуры.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, продолжает оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу реки Днепр.
В то же время, ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
В течение текущих суток российские оккупанты нанесли два ракетных и 16 авиационных ударов, совершили 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
В течение текущих суток российские оккупанты нанесли два ракетных и 16 авиационных ударов, совершили 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.
Враг совершал обстрелы:
На Херсонском направлении артиллерийские обстрелам подверглись районы населенных пунктов Дудчаны, Золотая Балка, Николаевка, Мыловое и Чернобаевка Херсонской области.
По уточненной информации, подтверждено поражение пункта управления одного из подразделений оккупационных войск в городе Горловка Донецкой области. В результате удара уничтожены семь грузовых автомобилей и два пушки МТ-12 Рапира. Также 15 захватчиков ранены и повреждены три МТ-ЛБ. Информация о погибших оккупантах уточняется.
Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. В свою очередь воины ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, а также семь районов сосредоточения живой силы и ВВТ оккупантов.
Полномасштабная война в Украине длится уже девятый месяц, и весь мир неоднократно становился свидетелем страшных зверств, которые совершают российские военные на нашей земле. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак осветил собственное видение снижения влияния РФ и ее верхушки на мир. Читай, какие нужно сделать пять шагов для ослабления Путина.
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