Не позволить нам стать заложниками РФ: Риши Сунак назвал пять шагов для ослабления Путина

Великая война в Украине длится уже девятый месяц, и весь мир неоднократно становился свидетелем страшных зверств, которые совершают российские военные на нашей земле. Наши войска всего несколько дней, как освободили Херсон, но уже через пару часов появились сообщения о первых найденных массовых захоронениях гражданских и военных в городе.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в колонке The Telegraph осветил собственное видение снижения влияния РФ и ее верхушки на мир.
— Человека (Путина — ред.), который несет ответственность за такое кровопролитие в Украине и экономическую борьбу по всему миру, не будет (на саммите G20 — ред.), чтобы встретиться со своими коллегами. Он даже не будет пытаться объяснить свои действия, — заявляет Сунак.
Он останется дома, а мы с вами возьмемся за поставленную задачу.
Он останется дома, а мы с вами возьмемся за поставленную задачу.
Взятие Херсона под контроль Украины политик назвал историческим поворотом в борьбе с Россией. Но он подчеркнул: война продолжается, терроризирование мирного населения Украины тоже. Ведь россияне обстреливают тыловые города и оставляют украинцев без электроэнергии в практически минусовую температуру поздней осенью.
Также Сунак подчеркнул, что Британия не предаст союз с Украиной и до последнего будет поддерживать нашу борьбу за собственную свободу и независимость.
Также Сунак подчеркнул, что Британия не предаст союз с Украиной и до последнего будет поддерживать нашу борьбу за собственную свободу и независимость.
— Вот почему, когда я разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским в прошлый четверг, я четко дал понять, что Британия никогда не отступит, когда речь идет о поддержке украинского народа перед этой жестокостью.
В колонке The Telegraph премьер-министр отмечает, что Британия тренирует украинских военных сейчас и будет продолжать эти учения и дальше.
Также он анонсировал о поставках оружия, таких как тысяча дополнительных ракет для ПВО и более 25 тысяч наборов для экстремальных холодов.
Также он анонсировал о поставках оружия, таких как тысяча дополнительных ракет для ПВО и более 25 тысяч наборов для экстремальных холодов.
— Пандемия чуть не уничтожила мировую экономику, но теперь каждая семья ощущает на себе войну в Украине: цены на продовольствие выросли в результате попыток Владимира Путина перекрыть украинский экспорт зерна, две трети которого идет в развивающиеся страны. Счета за электроэнергию резко выросли из-за того, что Россия перекрыла газовые краны, — заключает Сунак.
Именно из-за такой ситуации Риши Сунак отмечает: весь мир должен объединиться в борьбе против России и для укрепления мировой экономики. Для этого, по его мнению, следует придерживаться пяти пунктов, которые могут улучшить положение.
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Также Риши Сунак сказал, что в помощи нуждается и английский народ — из-за роста счетов за электроэнергии. Еще Лондон противодействует мировому голоду.
Также Риши Сунак сказал, что в помощи нуждается и английский народ — из-за роста счетов за электроэнергии. Еще Лондон противодействует мировому голоду.
— Мы не позволим нашему экономическому будущему стать заложником действий государства-изгнанника, как и наши союзники. В то же время мы будем поддерживать Украину и будем работать над выполнением каждого элемента этого плана из пяти пунктов, способствуя свободным рынкам и глобальной экономике, — заключил Риши Сунак.
Сейчас существуют и новые возможности для бизнеса — украинского в частности. Об этом и многом другом говорили на саммите ASEAN: читай подробности в материале.
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