Не позволить нам стать заложниками РФ: Риши Сунак назвал пять шагов для ослабления Путина

Великая война в Украине длится уже девятый месяц, и весь мир неоднократно становился свидетелем страшных зверств, которые совершают российские военные на нашей земле. Наши войска всего несколько дней, как освободили Херсон, но уже через пару часов появились сообщения о первых найденных массовых захоронениях гражданских и военных в городе.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в колонке The Telegraph осветил собственное видение снижения влияния РФ и ее верхушки на мир.

— Человека (Путина — ред.), который несет ответственность за такое кровопролитие в Украине и экономическую борьбу по всему миру, не будет (на саммите G20 — ред.), чтобы встретиться со своими коллегами. Он даже не будет пытаться объяснить свои действия, — заявляет Сунак.

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О Херсоне

Взятие Херсона под контроль Украины политик назвал историческим поворотом в борьбе с Россией. Но он подчеркнул: война продолжается, терроризирование мирного населения Украины тоже. Ведь россияне обстреливают тыловые города и оставляют украинцев без электроэнергии в практически минусовую температуру поздней осенью.

Также Сунак подчеркнул, что Британия не предаст союз с Украиной и до последнего будет поддерживать нашу борьбу за собственную свободу и независимость.

— Вот почему, когда я разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским в прошлый четверг, я четко дал понять, что Британия никогда не отступит, когда речь идет о поддержке украинского народа перед этой жестокостью.

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Поддержка Украины

В колонке The Telegraph премьер-министр отмечает, что Британия тренирует украинских военных сейчас и будет продолжать эти учения и дальше.

Также он анонсировал о поставках оружия, таких как тысяча дополнительных ракет для ПВО и более 25 тысяч наборов для экстремальных холодов.

— Пандемия чуть не уничтожила мировую экономику, но теперь каждая семья ощущает на себе войну в Украине: цены на продовольствие выросли в результате попыток Владимира Путина перекрыть украинский экспорт зерна, две трети которого идет в развивающиеся страны. Счета за электроэнергию резко выросли из-за того, что Россия перекрыла газовые краны, — заключает Сунак.

Именно из-за такой ситуации Риши Сунак отмечает: весь мир должен объединиться в борьбе против России и для укрепления мировой экономики. Для этого, по его мнению, следует придерживаться пяти пунктов, которые могут улучшить положение.

Пять шагов по ослаблению России

Первое и самое главное: нужно и дальше продолжать поддерживать Украину оружием и деньгами. Особенно в помощи сейчас нуждается украинский народ, который накануне зимы остался без критической инфраструктуры.

Также Риши Сунак сказал, что в помощи нуждается и английский народ — из-за роста счетов за электроэнергии. Еще Лондон противодействует мировому голоду.

Следующим Сунак видит максимальное вовлечение стран в зерновое соглашение. Он считает, что страны, которые могут производить и поставлять больше продовольствия, должны сейчас максимально помочь мировому сообществу.

Третий шаг — освободиться от газовой зависимости не только от России, но и похожих на нее стран.

В четвертом пункте Сунак отмечает необходимость поддерживать свободные рынки и глобальную экономику.

Устранение инфляции и выявление тех, кто создает кредитные ловушки для развивающихся стран.

— Мы не позволим нашему экономическому будущему стать заложником действий государства-изгнанника, как и наши союзники. В то же время мы будем поддерживать Украину и будем работать над выполнением каждого элемента этого плана из пяти пунктов, способствуя свободным рынкам и глобальной экономике, — заключил Риши Сунак.

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