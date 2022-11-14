Світ

Не дозволити нам стати заручниками РФ: Ріші Сунак назвав п’ять кроків для послаблення Путіна

Вікторія Мельник, редакторка сайту 14 Листопада 2022, 16:00
Ріші Сунак

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