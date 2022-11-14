Не дозволити нам стати заручниками РФ: Ріші Сунак назвав п’ять кроків для послаблення Путіна

Велика війна в Україні триває вже дев’ятий місяць, і весь світ неодноразово ставав свідком тих страшних звірств, які чинять російські військові на нашій землі. Наші війська лише кілька днів, як звільнили Херсон, але вже за кілька годин з’явилися повідомлення про перші знайдені масові поховання цивільних та військових у місті.
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у колонці The Telegraph висвітлив власне бачення щодо зниження впливу РФ та її верхівки на світ.
— Людини (Путіна — ред.), яка несе відповідальність за таку кількість кровопролиття в Україні та економічну боротьбу в усьому світі, не буде (на саміті G20 — ред.), щоб зустрітися зі своїми колегами. Він навіть не намагатиметься пояснити свої дії, — заявляє Сунак.
Натомість він залишиться вдома, а ми з вами візьмемося за поставлене завдання.
Натомість він залишиться вдома, а ми з вами візьмемося за поставлене завдання.
Взяття Херсона під контроль України політик назвав історичним поворотом в боротьбі з Росією. Але наголосив: війна триває, тероризування мирного населення України — теж. Росіяни обстрілюють тилові міста та залишають українців без електроенергії в практично мінусову температуру пізньої осені.
Також Сунак наголосив, що Британія не зрадить союзу з Україною та до останнього підтримуватиме нашу боротьбу за власну свободу та незалежність.
Також Сунак наголосив, що Британія не зрадить союзу з Україною та до останнього підтримуватиме нашу боротьбу за власну свободу та незалежність.
— Ось чому, коли я розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським минулого четверга, я чітко дав зрозуміти, що Британія ніколи не відступить, коли йдеться про підтримку українського народу перед обличчям цієї жорстокості.
У колонці The Telegraph прем’єр-міністр зазначає, що Британія тренує українських військових зараз та продовжуватиме ці навчання й надалі.
Також він анонсував постачання зброї, як-от тисячі додаткових ракет для ППО та більш як 25 тисяч наборів для екстремальних холодів.
Також він анонсував постачання зброї, як-от тисячі додаткових ракет для ППО та більш як 25 тисяч наборів для екстремальних холодів.
— Пандемія ледь не знищила світову економіку, але тепер кожна сім’я відчуває на собі війну в Україні: ціни на продовольство зросли від спроб Володимира Путіна перекрити український експорт зерна, дві третини якого йде до країн, що розвиваються. Рахунки за електроенергію різко зросли через те, що Росія перекрила газові крани, — висновує Сунак.
Саме через таку ситуацію Ріші Сунак наголошує: увесь світ має об’єднатися у боротьбі проти Росії та задля зміцнення світової економіки. Для цього, на його думку, варто дотримуватися п’яти пунктів, які можуть покращити становище.
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Також Ріші Сунак сказав, що допомоги потребує й англійський народ — через зростання рахунків за електроенергії. Ще Лондон протидіє світовому голоду.
Також Ріші Сунак сказав, що допомоги потребує й англійський народ — через зростання рахунків за електроенергії. Ще Лондон протидіє світовому голоду.
— Ми не дозволимо нашому економічному майбутньому стати заручником дій держави-вигнанця, як і наші союзники. Натомість ми будемо підтримувати Україну та працюватимемо над виконанням кожного елемента цього плану з п’яти пунктів, сприяючи вільним ринкам і глобальній економіці, — виснував Ріші Сунак.
Нині ж існують і нові можливості для бізнесу — українського зокрема. Про це та багато іншого говорили на саміті ASEAN: читай подробиці у матеріалі.
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