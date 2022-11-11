Нові можливості для українського бізнесу: як пройшов саміт ASEAN та про що вдалось домовитися

Перебуваючи на саміті ASEAN, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав низку важливих документів, що передбачають не тільки політичну, а й економічну підтримку. А незабаром на український бізнес очікують нові можливості.

Саміт ASEAN — користь для українського бізнесу

Вчора, 10 листопада, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав документ про приєднання України до договору про дружбу і співпрацю в Південно-Східній Азії.

Україну вперше запросили на саміт ASEAN, що є політичним сигналом підтримки. Багаторічний процес завершено — всі держави-члени ASEAN погодилися на співпрацю, — розповідає Дмитро Кулеба.

Ця угода дає Україні політичну й економічну підтримку у відносинах з Філіппінами, Малайзією, Індонезією, Сінгапуром, Брунеєм-Даруссаламом, В’єтнамом, Лаосом, М’янмою, Камбоджею. Сукупно їхня економіка є на п’ятому місці у світі.

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Під час саміту вдалося домовитися про допомогу українському бізнесу. За наданими умовами українські продукти зможуть вийти на південно-східний ринок і повертати гроші в державну економіку.

Я бачу з їхнього боку велику зацікавленість рухатися вперед з Україною, — каже міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Новий рівень для українського бізнесу

Для південно-східних партнерів пріоритетом є диджиталізація економіки та державних послуг, а Україна може запропонувати унікальний продукт — Дію. Також є питання фармацевтики — українські фармацевтичні компанії готові до роботи в країнах Азії.

Безумовно, всі хочуть більше українського зерна. Під час саміту обговорювалась і необхідність змусити Росію залишитись у зерновій угоді та припинення нею гальмування інспекції кораблів.

Потенційним напрямом співпраці також є галузь машинобудування. Розроблено курс України, який називається Нові горизонти. Він передбачає надання українських послуг там, де на них є попит.

Також Україна буде розширювати співпрацю з Індією та Китаєм для задоволення політичних, економічних та торгівельних потреб.

Серед українських бізнесменів також є велике зацікавлення у співпраці з Азією. Тепер усі перспективи перетворяться у конкретні проекти.

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Ставлення азійських країн до війни в Україні

Дмитро Кулеба розповів про симпатію азійських народів та очільників до України. Вони засуджують війну та пам’ятають, що це. Деякі країни намагаються дружити “на два боки” — з Росією та Україною, проте поведінка росіян ускладнює дружбу.

Офіційні та неофіційні особи захоплюються Збройними силами України і поважають їх, вітають зі звільненням українських територій.

Україна, Японія та Камбоджа готують спільний проект з розмінування територій України. Камбоджа ініціювала підготовку, адже сама потерпала від війни багато років і досі завершує розмінування.

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