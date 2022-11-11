Новые возможности для украинского бизнеса: как прошел саммит ASEAN и о чем удалось договориться

Находясь на саммите ASEAN, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подписал ряд важных документов, предусматривающих не только политическую, но и экономическую поддержку. А вскоре украинский бизнес ожидают новые возможности.

Саммит ASEAN — польза для украинского бизнеса

Вчера, 10 ноября, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подписал документ о присоединении Украины к договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии.

Украину впервые пригласили на саммит ASEAN, являющийся политическим сигналом поддержки. Многолетний процесс завершен – все государства-члены ASEAN согласились на сотрудничество, – рассказывает Дмитрий Кулеба.

Это соглашение оказывает Украине политическую и экономическую поддержку в отношениях с Филиппинами, Малайзией, Индонезией, Сингапуром, Брунеем-Даруссаламом, Вьетнамом, Лаосом, Мьянмой, Камбоджей. Совокупно их экономика находится на пятом месте в мире.

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В ходе саммита удалось договориться о помощи украинскому бизнесу. По предоставленным условиям, украинские продукты смогут выйти на юго-восточный рынок и возвращать деньги в государственную экономику.

Я вижу с их стороны большую заинтересованность двигаться вперед с Украиной, – говорит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Новый уровень для украинского бизнеса

Для юго-восточных партнеров приоритетом является диджитализация экономики и государственных услуг, а Украина может предложить уникальный продукт – Дию. Также есть вопросы фармацевтики – украинские фармацевтические компании готовы к работе в странах Азии.

Безусловно, все хотят больше украинского зерна. В ходе саммита обсуждалась необходимость заставить Россию остаться в зерновом соглашении и прекращение ею торможения инспекции кораблей.

Потенциальным направлением сотрудничества является отрасль машиностроения. Разработан курс Украины, который называется Новые горизонты. Он предусматривает предоставление украинских услуг там, где на них есть спрос.

Также Украина будет расширять сотрудничество с Индией и Китаем для удовлетворения политических, экономических и торговых потребностей.

Среди украинских бизнесменов также большой интерес к сотрудничеству с Азией. Теперь все перспективы превратятся в конкретные проекты.

Отношение азиатских стран к войне в Украине

Дмитрий Кулеба рассказал о симпатии азиатских народов и руководителей к Украине. Они осуждают войну и помнят, что это такое. Некоторые страны пытаются дружить “на две стороны” – с Россией и Украиной, однако поведение россиян усложняет дружбу.

Официальные и неофициальные лица восхищаются Вооруженными силами Украины и уважают их, поздравляют с освобождением украинских территорий.

Украина, Япония и Камбоджа готовят совместный проект по разминированию территорий Украины. Камбоджа инициировала подготовку, ведь сама страдала от войны много лет и до сих пор завершает разминирование.

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