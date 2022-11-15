Актуальна карта бойових дій в Україні 15 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Інститут вивчення війни впевнений, що зі зниженням температури на вулиці градусів запеклих битв на карті бойових дій лише підвищиться.

Запитаєш, чи добре це? Експерти запевняють, що тиша та замороження боїв можуть лише нашкодити. Тож маємо готуватись зігрівати своєю любов’ю та підтримкою ЗСУ навіть у найлютішу зиму у нашому житті, скільки б вона не тривала.

А український Генштаб продовжить планувати поступове звільнення усіх територій України та щоденно повідомляти про місця, де точаться запеклі бої.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує оперативну обстановку в Україні:

Україна здобула важливу перемогу в кампанії, яка звільнила західну Херсонську область, кульмінацією якої стало відведення російських військ, завершене 11 листопада.

Успіх України значною мірою став результатом інноваційного використання Збройними силами України наданої США високоточної ракетної системи HIMARS для переривання російських ліній постачання.

Експерти зазначають, що російські наступальні операції в Донецькій області посиляться найближчими тижнями, оскільки разом із силами, виведеними із західної Херсонщини, прибудуть додаткові мобілізовані військовослужбовці.

Україна також, ймовірно, відновить бойову потужність як для оборонних, так і для контрнаступальних операцій.

Українські сили продовжують досягати обмежених успіхів у Луганській області та, ймовірно, зможуть досягти більших успіхів, якщо їх посилять війська із західної Херсонщини.

Тому припинення або тривале уповільнення бойових дій протягом наступних кількох місяців є дуже малоймовірним. Бойові дії, найімовірніше, посиляться зі зниженням температури.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 15 листопада 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро.

Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом поточної доби російські окупанти завдали два ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснили 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

Ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Амбарне, Анискине, Бударки, Вовчанськ, Кам’янка, Соснівка та Яблунівка Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках — з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Берестове, Кислівка і Крохмальне Харківської області, Макіївка, Невське і Стельмахівка на Луганщині та Невельське і Торське Донецької області;

на Бахмутському напрямку — зі всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Григорівка, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне та Спірне Донецької області;

на Авдіївському напрямку — з різнокаліберної артилерії, по районах Водяного, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Первомайського Донецької області;

на Новопавлівському напрямку — з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Новопіль, Павлівка та Пречистівка на Донеччині;

на Запорізькому напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Малинівка, Ольгівське, Темирівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Дудчани, Золота Балка, Миколаївка, Милове та Чорнобаївка Херсонської області.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження пункту управління одного з підрозділів окупаційних військ в місті Горлівка Донецької області. В результаті удару знищено сім вантажних автомобілів та дві гармати МТ-12 Рапіра. Також 15 загарбників поранено та пошкоджено три МТ-ЛБ. Інформація щодо загиблих окупантів уточнюється.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. В свою чергу, воїни ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, а також сім районів зосередження живої сили та ОВТ окупантів.

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