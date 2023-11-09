Карта боевых действий 9 ноября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 9 ноября 2023 года за почти два года стала не только средством для ориентации в пространстве и на незнакомых, хоть и родных, территориях.

В нашей новой реальности полномасштабной войны, где каждый шаг, как и дыхание, может стать последним, она еще и отражает настоящие победы и потери, которые становятся горькой ценой свободы.

Неизвестно, сколько еще необходимо пройти шагов, сколько дней нужно еще будет бороться, сколько дорогих сердцу жизней придется потерять. Но чтобы попытаться сохранить хотя бы одну из них, всегда можно сделать свой вклад и задонатить на проверенный сбор для ВСУ.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска провели контрнаступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.

Российские войска вели наступательные операции вдоль линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, западнее и юго-западнее Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области, на востоке Запорожской области и на западе Запорожской области.

Также эксперты ISW предупреждают, что российский батальон, состоящий из украинских военнопленных, предположительно в ближайшее время будет развернут в Украине, что является очевидным нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 9 ноября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений. Всего враг нанес два ракетных и 30 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть раненные среди гражданского населения.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Медведевка, Сеньковка Черниговской области, Турья, Павловка, Искрисковщина Сумской области, Казачья Лопань, Волчанск, Ветеринарное Харьковской области.

На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районе Синьковки Харьковской области, где наши воины отразили шесть атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационный удар вблизи Спорного Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около десяти населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 22 атаки противника в районах Богдановки, Хромового, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар вблизи Андреевки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов, в частности, Марково, Николаевка, Клещиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области, где Силы обороны отразили 11 атак.

Противник нанес авиационные удары вблизи населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около десяти населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации совершил 15 безуспешных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Александрополя и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около десяти населенных пунктов Донецкой области, в частности Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия недалеко от Старомайорского и южнее Пречистовки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Новоукраинка, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Веселого и Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Роботино, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Херсон, Новоберислав Херсонской области и Солончаки Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили восемь артиллерийских средств, два состава боеприпасов, четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию, три радиоэлектронной станции и еще одну важную цель противника.

В то же время, украинские изобретатели продолжают работу над разработкой собственного вооружения. Читай, как в Украине разработали уникальную рацию Himera для военных.

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