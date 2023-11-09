Карта бойових дій 9 листопада 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 9 листопада 2023 за майже два роки стала не тільки засобом для орієнтації у просторі та на незнайомих, хоч і рідних, теренах.

У нашій новій реальності повномасштабної війни, де кожен крок як і подих може стати останнім, вона ще й віддзеркалює справжні перемоги та втрати, які стають гіркою ціною свободи.

Невідомо скільки ще необхідно пройти кроків, скільки днів потрібно ще буде боротися, скільки дорогих серцю життів доведеться втратити. Та щоб принаймні спробувати зберегти бодай одне з них, завжди можна зробити свій вклад та задонатити на перевірений збір для ЗСУ.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська провели контрнаступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області.

Російські війська вели наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, в районі кордону Донецько-Запорізької області, на сході Запорізької області та на заході Запорізької області.

Також експерти ISW попереджають, що російський батальйон, що складається з українських військовополонених, ймовірно найближчим часом буде розгорнутий в Україні, що є очевидним порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 9 листопада 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулось 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Медведівка, Сеньківка Чернігівської області, Тур’я, Павлівка, Іскрисківщина Сумської області, Козача Лопань, Вовчанськ, Ветеринарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районі Синьківки Харківської області, де наші воїни відбили шість атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько десяти населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційного удару поблизу Спірного Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько десяти населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 22 атаки противника в районах Богданівки, Хромового, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару поблизу Андріївки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад десять населених пунктів, зокрема, Маркове, Миколаївка, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області, де Сили оборони відбили 11 атак.

Противник завдав авіаційних ударів поблизу населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько десяти населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Нетайлове, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 15 безуспішних атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Олександрополя та Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько десяти населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії неподалік Старомайорського та південніше Пречистівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько десяти населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Новоукраїнка, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Веселого та Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я, Роботине, Малі Щербаки, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворожих артилерійських обстрілів зазнали Херсон, Новоберислав Херсонської області та Солончаки Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили вісім артилерійських засобів, два склади боєприпасів, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, три станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника.

Водночас українські винахідники продовжують роботу над розробкою власного озброєння. Читай, як в Україні розробили унікальну рацію Himera для військових.

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