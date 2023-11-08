Хотів “малину”, а дістав поранення та полон. Захоплені росіяни про те, чому пішли воювати

Одному наобіцяли легкої служби та амністію, а він натомість заледве вижив — поранений і на самоті в бліндажі, коли поплічники полишили його. Другий — посварився з рідними та підписав контракт.
А тепер насилу стримує сльози, як згадує товариша, який помирав у нього на руках. Полонені росіяни нині свідчать та картають себе за те, що наважились піти в окупаційне військо на безглузду російську війну.
28-річного Валерія піти на війну загітували у колонії рекрутери з Міноборони РФ. Обіцяли не службу, а “малину”, а за рік — амністію. Каже, його надурили.
Сказали, що буду на квадроциклі допомагати пораненим, возити їх та доставляти продовольство. Цього всього не було.
Сказали, що буду на квадроциклі допомагати пораненим, возити їх та доставляти продовольство. Цього всього не було.
Каже, кримінальники його з двома поплічниками висадили з БТР у чистому полі та сказали йти на позиції. Вони заблукали, а тут ще й розпочався обстріл. Пораненого Валерія товариші кинули, а він заховався в якомусь бліндажі.
Там був мінімальний запас води та сухпайків, потім вони закінчилися. У цьому бліндажі я провів майже три доби сам. Потім мене знайшли українські військові.
Там був мінімальний запас води та сухпайків, потім вони закінчилися. У цьому бліндажі я провів майже три доби сам. Потім мене знайшли українські військові.
А 23-річний студент Георгій розповів, що потрапив на війну через сварку з родичами. Тепер він шкодує, що в липні підписав контракт.
Дурниця та швидко ухвалене рішення. Спонтанне скоріш. Я просто посварився з рідними, і так вийшло, — каже військовополонений Георгій.
Дурниця та швидко ухвалене рішення. Спонтанне скоріш. Я просто посварився з рідними, і так вийшло, — каже військовополонений Георгій.
Каже, про те, що тут коїться, навіть не здогадувався. Та найбільше його обурило байдуже ставлення командирів. Його товариш помер у нього на руках.
З полоненими нині працюють слідчі СБУ, а ті сподіваються на обмін. Присягаються: після пережитого згодні на все, щоб ніколи не повертатися на війну.
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