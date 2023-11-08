Хотів “малину”, а дістав поранення та полон. Захоплені росіяни про те, чому пішли воювати

Одному наобіцяли легкої служби та амністію, а він натомість заледве вижив — поранений і на самоті в бліндажі, коли поплічники полишили його. Другий — посварився з рідними та підписав контракт.

А тепер насилу стримує сльози, як згадує товариша, який помирав у нього на руках. Полонені росіяни нині свідчать та картають себе за те, що наважились піти в окупаційне військо на безглузду російську війну.

Полонені росіяни про те, чому пішли воювати

28-річного Валерія піти на війну загітували у колонії рекрутери з Міноборони РФ. Обіцяли не службу, а “малину”, а за рік — амністію. Каже, його надурили.

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Сказали, що буду на квадроциклі допомагати пораненим, возити їх та доставляти продовольство. Цього всього не було.

Каже, кримінальники його з двома поплічниками висадили з БТР у чистому полі та сказали йти на позиції. Вони заблукали, а тут ще й розпочався обстріл. Пораненого Валерія товариші кинули, а він заховався в якомусь бліндажі.

Там був мінімальний запас води та сухпайків, потім вони закінчилися. У цьому бліндажі я провів майже три доби сам. Потім мене знайшли українські військові.

А 23-річний студент Георгій розповів, що потрапив на війну через сварку з родичами. Тепер він шкодує, що в липні підписав контракт.

Дурниця та швидко ухвалене рішення. Спонтанне скоріш. Я просто посварився з рідними, і так вийшло, — каже військовополонений Георгій.

Каже, про те, що тут коїться, навіть не здогадувався. Та найбільше його обурило байдуже ставлення командирів. Його товариш помер у нього на руках.

З полоненими нині працюють слідчі СБУ, а ті сподіваються на обмін. Присягаються: після пережитого згодні на все, щоб ніколи не повертатися на війну.

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