У нас таких немає! Бойові медики упіймали окупанта, що заблукав — ким він виявився

Українські бойові медики на Авдіївському напрямку упіймали російського окупанта, який заблукав. Після невдалого наступу на українські позиції боєць підрозділу Шторм Z уцілів, але намагався повернутися до своїх побратимів. Як бойові медики упіймали окупанта, що заблукав — дивись у нашому матеріалі.

Бойові медики упіймали окупанта: як це було

На Авдіївському напрямку не припиняються бої, тож роботи у бойових медиків вистачає завжди. Попри погану видимість, ворожі міномети не припиняють роботу. Після чергової невдалої спроби штурму українських позицій, окупанти знову розпочали точкові “м’ясні” штурми з кількох напрямків.

Днями виїжджали екіпажі, які були третіми-четвертими у черзі, інтенсивна була робота, — каже військовослужбовець.

Водій Василь на псевдо Дід за кермом усе життя. Лише на фронті опанував нічне кермування за допомогою тепловізора. Через ці навантаження він втрачає зір.

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— А без нічника ніяк. Навіть якщо місячна ніч, а в темну не поїдеш.

Під час однієї з нещодавніх евакуацій з медиками Дід натрапив на російського окупанта, що заблукав. Каже, забирали загиблого, а коли виходили з підвалу, побачили, що хтось стоїть на дорозі.

Я питаю: “Ти з якої? А він каже – зі Шторму”. Перша думка – у нас таких немає.

— Коли підійшли, спитав, куди йде. Він сказав, що в сторону мосту. Тоді зрозумів — точно не наш, — розповідає водій Василь.

Далі все було, наче у голлівудському бойовику — медики відразу роззброїли росіянина, повалили на землю.

Я схопив його за автомат, а другий — за ноги. Заволокли, дали трохи стусанів. Запитали, хто він і чий, — розповідає капітан медичної служби на псевдо Захар.

Окупант виявився мобілізованим на псевдо Малой. Його звати Ваня, він з Липецька. Військовополоненого медики 59-ї бригади передали контррозвідникам. Сподіваються, що його обміняють на наших захисників.

Раніше ми розповідали, як медик Юрій Армаш рятував дітей та військових у полоні.

Фото: 59 ОМБр ім. Якова Гандзюка

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