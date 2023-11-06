У нас таких нет! Боевые медики поймали заблудившегося оккупанта — кем он оказался

Украинские боевые медики на Авдеевском направлении поймали заблудившегося российского оккупанта. После неудачного наступления на украинские позиции боец подразделения Шторм Z уцелел, но пытался вернуться к своим собратьям. Как боевые медики поймали заблудившегося оккупанта — смотри в нашем материале.

Боевые медики поймали оккупанта: как это было

На Авдеевском направлении не прекращаются бои, так что работы у боевых медиков хватает всегда. Несмотря на плохую видимость, вражеские минометы не прекращают работу. После очередной неудачной попытки штурма украинских позиций, оккупанты снова начали точечные “мясные” штурмы по нескольким направлениям.

На днях выезжали экипажи, которые были третьими-четвертыми в очереди, интенсивная работа была, — говорит военнослужащий.

Водитель Василий с позывным Дед за рулем всю жизнь. Но только на фронте овладел ночным управлением с помощью тепловизора. Из-за этих нагрузок он теряет зрение.

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— А без ночника никак. Даже если лунная ночь, а в темную не поедешь.

Во время одной из недавних эвакуаций с медиками Дед наткнулся на заблудившегося российского оккупанта. Говорит, забирали погибшего, а когда выходили из подвала, увидели, что кто-то стоит на дороге.

Я спрашиваю: “Ты из какой?”. А он говорит — из Шторма. Первая мысль — у нас таких нет.

— Когда подошли, спросил, куда идет. Он сказал, что в сторону моста. Тогда понял — точно не наш, — рассказывает водитель Василий.

Дальше все было, как в голливудском боевике — медики сразу разоружили россиянина, повалили на землю.

Я схватил его за автомат, а второй — за ноги. Заволокли, дали немного тумаков. Спросили, кто он и чей, — рассказывает капитан медицинской службы Захар.

Оккупант оказался мобилизированным с позывным Малой. Его зовут Ваня, он из Липецка. Военнопленного медики 59-й бригады передали контрразведчикам. Надеются, что его обменяют на наших защитников.

Раньше мы рассказывали, как медик Юрий Армаш спасал детей и военных в плену.

Фото: 59 ОМБр им. Якова Гондюка

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