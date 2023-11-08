Хотел “малину”, а получил ранение и плен. Захваченные россияне о том, почему пошли воевать

Одному наобещали легкой службы и амнистию, а он едва выжил — раненый и в одиночестве в блиндаже, когда собратья бросили его. Второй — поссорился с родными и подписал контракт.

А теперь с трудом сдерживает слезы, когда вспоминает товарища, который умирал у него на руках. Пленные россияне сейчас дают показания и корят себя за то, что решились пойти в оккупационное войско на бессмысленную российскую войну.

Пленные россияне о том, почему пошли воевать

28-летнего Валерия пойти на войну сагитировали в колонии рекрутеры из Минобороны РФ. Обещали не службу, а “малину”, а через год — амнистию. Говорит, его обманули.

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Говорит, уголовники его с двумя приспешниками высадили из БТР в чистом поле и сказали идти на позиции. Они заблудились, а тут еще и начался обстрел. Раненого Валерия товарищи бросили, а он спрятался в каком-то блиндаже.

Там был минимальный запас воды и сухпайков, потом они закончились. В этом блиндаже я провел почти трое суток, один. Потом меня нашли украинские военные.

А 23-летний студент Георгий рассказал, что попал на войну из-за ссоры с родственниками. Теперь он сожалеет, что подписал контракт в июле.

Глупость и быстро принятое решение. Спонтанно скорее. Я просто поссорился с родными, и так получилось, — говорит военнопленный Георгий.

Говорит, о том, что здесь происходит, даже не догадывался. Но больше всего его возмутило безразличное отношение командиров. Его товарищ умер у него на руках.

С пленниками сейчас работают следователи СБУ, а те надеются на обмен. Клянутся, после пережитого согласны на все, чтобы никогда не возвращаться на войну.

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