Отключать коммуникации или списывать долги? Почему украинцы платят долги за услуги, которыми не пользовались

Что делать с коммуналкой, когда жилье в эпицентре боевых действий? Или трубы элементарно разрушены, или показатели на счетчиках вообще накрутили оккупанты? Платить или, может быть, все и так спишут?

С этим сейчас немало проблем и неувязок. Как правильно поступить и отключать ли должникам воду, газ и свет — разбираемся дальше.

Неразбериха между поставщиками: почему приходят такие платежки?

Большая толпа штурмует в Броварах помещение газовой конторы. А вся проблема в том, что чиновники не могут между собой разобраться, кому люди должны платить средства за коммунальные услуги. Ситуация банальна, рассказывает Антонина — одна из тех, кто стоит в этой очереди.

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— Когда началась война, мы уехали, отдаленно продолжали платить за газ. Когда мы уехали, Облгаз прекратил поставки, а начал их делать Нафтогаз.

Мы продолжали платить Облгазу. А потом от Нафтогаза приходит уже как долг.

Старый поставщик возвращать деньги не торопится. И что теперь с этим делать — женщина не знает.

У Людмилы из соседнего села ситуация еще более непонятная. Ей начислили долг за газ тогда, когда дом был в оккупации, а в нем жили российские оккупанты.

Я вообще 10 суток в погребе сидела, россияне заперли нас. Как нас освободили, пришла мне квитанция — 13000 гривен!

Всему виной несогласованность действий газовых предприятий, — объясняет эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко. Из-за неспособности выполнять свои обязанности Нафтогаз взял на себя функции других участников рынка газа. Но что делать с тем, что уже оплачено предшественникам — вопрос остался открытым.

— Это не только в Броварах, такие случаи были в Полтавской области, Львовской, многих других областях, это ситуация, где сотни миллионов гривен повисли в долгах газконторы, и это вопрос не только денег, но и элементарной справедливости, — говорит Попенко.

Сотни и тысячи гривен коммунальщики насчитывают не только здесь. Одно из таких сел — в Николаевской области. Полгода оно было в оккупации. Но что делать теперь со счетами за коммуналку, которые выставили за этот период, местные власти не знают.

У коммунальщиков своя правда. Говорят: платить надо, потому что предприятия тоже терпят убытки.

Коммунальные долги в Украине, по приблизительным подсчетам экспертов, уже достигли ста миллиардов гривен. Это огромная проблема, отмечают в парламентском Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. И это касается не только населенных пунктов, которые оказались в прифронтовой зоне.

Долги, например, за электричество только в столице, Донецкой и Днепропетровской области за период полномасштабной войны выросли почти втрое.

Что делать, если начисляют коммуналку за услуги в оккупированной квартире

Но что с этим делать? Отключать целыми домами — коммунальщики, пока продолжается военное положение, не имеют права, как и по-прежнему взимать неуплаченное. Другое дело — долги можно списать. И такой законопроект уже в парламенте зарегистрирован.

Долги за газ, отопление, электричество или воду могут списать тем, чье жилье с начала полномасштабного вторжения оказалось в зоне боевых действий. Для всех остальных депутаты предлагают механизм реструктуризации, то есть поэтапной оплаты.

По замыслу сумма оплаты за коммуналку ежемесячно не должна превышать 25% от доходов потребителя.

Проблема с коммунальными долгами может еще больше обостриться, если поднимут тарифы. Это может произойти после отопительного сезона. Подорожать может водоснабжение, вывоз мусора и коммунальные услуги. Может быть, и электроэнергия.

Что делать, если тебе приходят платежки за услуги, которыми ты не пользуешься, или если твой дом разрушен, мы рассказывали тебе раньше.

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