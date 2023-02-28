Украина

Отключать коммуникации или списывать долги? Почему украинцы платят долги за услуги, которыми не пользовались

Cергей Костеж, Журналист программы Факти-ICTV 28 февраля 2023, 15:00

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0:04:49
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Собирают воду из сточной трубы, пока каждая капля может стать последней: какая ситуация в Угледаре и как выживают местные
0:05:22
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