Едва не убили все поголовье: как элитные лошади выжили после вражеской атаки ракетами С-300

В Запорожской области, недалеко от линии фронта, несмотря на ежедневную опасность продолжает работать один из ведущих украинских конзаводов, где выращивают национальную элиту — породы рысаков.

Несколько месяцев назад оккупанты едва не убили все поголовье, а это три сотни лошадей. Тогда захватчики обстреляли завод ракетами С-300.

Временно исполняющий обязанности руководителя завода Михаил Сыч рассказывает, что тогда три снаряда взорвались у конюшен, а четвертый — за ними.

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Кроме побитых окон и изувеченной крыши, обстрел нанес ущерб и живым существам — одного из коней контузило. Изрядно взрыв напугал и других скакунов.

Около недели лошади боялись заходить в конюшню. Таким был стресс, — отмечает Михаил Сыч.

Ранее после испытания на ипподроме часть лошадей продавали спортсменам или егерям. Но сейчас, конечно, спрос упал.

Впрочем, работники завода духом не падают и говорят, что после победы займутся ремонтом.

Испуганные и уставшие: от войны бегут не только люди, но и животные. Однако некоторых эвакуировать из-под обстрелов не так-то просто. Читай историю женщины, вывозившей лошадей из оккупации.

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