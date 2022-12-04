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Едва не убили все поголовье: как элитные лошади выжили после вражеской атаки ракетами С-300

Андрей Почтев 04 декабря 2022, 21:30

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