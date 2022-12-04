Ледь не вкоротили віку всьому поголів’ю: як елітні коні вижили після ворожої атаки ракетами С-300

У Запорізькій області, неподалік лінії фронту, попри щоденну небезпеку продовжує працювати один з провідних українських конезаводів, де вирощують національну еліту — породи рисаків.

Кілька місяців тому окупанти ледь не вкоротили віку всьому поголів’ю, а це три сотні коней. Тоді загарбники обстріляли завод ракетами С-300.

Тимчасово виконуючий обов’язки керівника заводу Михайло Сич розповідає, що тоді три снаряди вибухнули біля конюшень, а четвертий — за ними.

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Окрім побитих вікон та понівеченого даху, обстріл завдав шкоди й живим істотам — одного з коней контузило. Неабияк вибух налякав й інших скакунів.

Близько тижня коні боялись заходити в конюшню. Таким був стрес, — зазначає Михайло Сич.

Раніше після випробування на іподромі частину коней продавали спортсменам чи єгерям. Та нині, звісно, попит впав.

Втім працівники заводу духом не падають і говорять, що після перемоги займуться ремонтом.

Налякані та виморені: від війни тікають не лише люди, а й тварини. Проте деяких евакуювати з-під обстрілів не так просто. Читай історію жінки, що вивозила коней з окупації.

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