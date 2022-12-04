Ледь не вкоротили віку всьому поголів’ю: як елітні коні вижили після ворожої атаки ракетами С-300

У Запорізькій області, неподалік лінії фронту, попри щоденну небезпеку продовжує працювати один з провідних українських конезаводів, де вирощують національну еліту — породи рисаків.
Кілька місяців тому окупанти ледь не вкоротили віку всьому поголів’ю, а це три сотні коней. Тоді загарбники обстріляли завод ракетами С-300.
Тимчасово виконуючий обов’язки керівника заводу Михайло Сич розповідає, що тоді три снаряди вибухнули біля конюшень, а четвертий — за ними.
Окрім побитих вікон та понівеченого даху, обстріл завдав шкоди й живим істотам — одного з коней контузило. Неабияк вибух налякав й інших скакунів.
Близько тижня коні боялись заходити в конюшню. Таким був стрес, — зазначає Михайло Сич.
Близько тижня коні боялись заходити в конюшню. Таким був стрес, — зазначає Михайло Сич.
Раніше після випробування на іподромі частину коней продавали спортсменам чи єгерям. Та нині, звісно, попит впав.
Втім працівники заводу духом не падають і говорять, що після перемоги займуться ремонтом.
Налякані та виморені: від війни тікають не лише люди, а й тварини. Проте деяких евакуювати з-під обстрілів не так просто. Читай історію жінки, що вивозила коней з окупації.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!