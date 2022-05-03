Ставимось як до близьких товаришів: дніпровський кінно-спортивний клуб дав прихисток для сотні коней

Приймають не лише людей, які покинули домівки під ворожими обстрілами, а й тварин. З початку повномасштабного російського вторгнення дніпровський кінно-спортивний клуб надав прихисток для понад сотні коней з гарячих точок.
Господарі вивозять тварин, а вже у мирному Дніпрі їх повертають до звичного, а головне – спокійного життя.
За кіньми зазвичай доглядають самі ж власники. Подекуди й цілими родинами.
Як кажуть власники, тварини, як і люди, переживають неабияке емоційне навантаження. Тут коні мають все необхідне — чисті стайні та харчі.
У Дніпровському клубі також приймають коней, чиї господарі не змогли евакуюватись разом із ними. Усе за символічну плату.
Керівник кінно-спортивного клубу Євген Лапа говорить:
Ми ставимось до коней, як до своїх близьких товаришів.
Ми ставимось до коней, як до своїх близьких товаришів.
Більшість зупиняються в клубі на короткий час і використовують це місце, як транзитне.
Однак декому доводиться рятувати своїх улюбленців власноруч, а разом з ними й власне життя. Читай історію чоловіка, який із собакою пішки дійшов з Маріуполя до Запоріжжя.