Ставимось як до близьких товаришів: дніпровський кінно-спортивний клуб дав прихисток для сотні коней

Приймають не лише людей, які покинули домівки під ворожими обстрілами, а й тварин. З початку повномасштабного російського вторгнення дніпровський кінно-спортивний клуб надав прихисток для понад сотні коней з гарячих точок.

Господарі вивозять тварин, а вже у мирному Дніпрі їх повертають до звичного, а головне – спокійного життя.

За кіньми зазвичай доглядають самі ж власники. Подекуди й цілими родинами.

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Як кажуть власники, тварини, як і люди, переживають неабияке емоційне навантаження. Тут коні мають все необхідне — чисті стайні та харчі.

У Дніпровському клубі також приймають коней, чиї господарі не змогли евакуюватись разом із ними. Усе за символічну плату.

Керівник кінно-спортивного клубу Євген Лапа говорить:

Ми ставимось до коней, як до своїх близьких товаришів.

Більшість зупиняються в клубі на короткий час і використовують це місце, як транзитне.

Однак декому доводиться рятувати своїх улюбленців власноруч, а разом з ними й власне життя. Читай історію чоловіка, який із собакою пішки дійшов з Маріуполя до Запоріжжя.