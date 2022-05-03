Относимся, как к близким товарищам: днепровский конно-спортивный клуб дал убежище сотне лошадей

Принимают не только людей, покинувших дома под вражескими обстрелами, но и животных. С начала полномасштабного российского вторжения днепровский конно-спортивный клуб предоставил убежище более сотни лошадей из горячих точек.
Хозяева вывозят животных, а уже в мирном Днепре их возвращают в привычную, а главное – спокойную жизнь. За лошадьми обычно ухаживают сами же владельцы. Кое-где и целыми семьями.
Как говорят владельцы, животные, как и люди, испытывают большую эмоциональную нагрузку. Здесь у лошадей есть все необходимое – чистые конюшни и еда.
В Днепровском клубе принимают лошадей, чьи хозяева не смогли эвакуироваться вместе с ними. Все за символическую плату.
Руководитель конно-спортивного клуба Евгений Лапа говорит:
Мы относимся к лошадям, как к своим близким товарищам.
Мы относимся к лошадям, как к своим близким товарищам.
Большинство останавливаются в клубе на короткое время и используют это место как транзитное.
Однако некоторым приходится спасать своих любимцев собственноручно, а вместе с ними и свою жизнь. Читай историю мужчины, который с собакой пешком дошел из Мариуполя в Запорожье.