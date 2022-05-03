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Относимся, как к близким товарищам: днепровский конно-спортивный клуб дал убежище сотне лошадей

Кристина Венгеляускайте 03 мая 2022, 07:00

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Дніпровський кінно-спортивний клуб

Относимся, как к близким товарищам: днепровский конно-спортивный клуб дал убежище сотне лошадей
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