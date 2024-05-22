Самое главное — ответственность и дисциплина! Бойцы ДШВ о важных аспектах подготовки новобранцев

Курс базовой подготовки военнослужащего — первый шаг на пути к статусу защитник Украины. Он пугает многих гражданских мужчин, некоторых даже заставляет смотреть в сторону Тисы. Одни боятся неизвестности, а другие отсутствия квалифицированного обучения и, что попадут на фронт без каких-либо знаний и навыков.

Новобранец с позывным Птица два месяца назад принял быстрое, но взвешенное решение. В гражданской жизни директор по маркетингу решил отправиться в разведчики. Попал в ДШВ и уже почти завершает курс подготовки.

Подготовка не проходит так, как думают многие гражданские ребята. Учат, самое главное, коллективной ответственности и дисциплине. А еще помогут подтянуть физическое состояние и посвятят в тонкости избранной военной профессии.

В настоящее время для Птицы особый день. Боец готовится совершить свой первый прыжок с парашютом, что крайне тревожно и почетно для каждого десантника.

Все на учебном полигоне происходит под пристальным наблюдением инструкторов. И то, как новобранцы выполняют этот или любой другой норматив, позволяет наставникам точно понять, какие задачи сможет выполнять боец непосредственно на передовой.

— В нынешних реалиях ведения войны массовое десантирование не применяется. Но это своего рода очень сильный элемент психологической подготовки военнослужащих в тылу: сознательно идти на риск, выполнять задачу, которая напрямую может нести какую-то угрозу, — говорит начальник Воздушно-десантной школы Ярослав.

А пока будущие разведчики наслаждаются успешным приземлением, совсем зеленые новобранцы, которые на учениях первые недели, только овладевают правилами поведения с оружием.

Человек приходит из гражданской жизни, он не видел ни оружия, ни каких-либо средств индивидуальной защиты. У них кипит голова, они не понимают, как можно ходить трое суток в броне и не снимать ее, — говорит инструктор Евгений.

Впрочем, как только появляется осознание, что тот непростой опыт, который здесь придется получить, может спасти твою жизнь впоследствии, уже во время выполнения боевых заданий головы новобранцев кипеть прекращают.

Ежедневные занятия призваны довести каждый шаг, каждое действие автоматизма. Это нужно, чтобы при возникновении критической ситуации сработала мышечная память. И будущий защитник долго не думал, что же делать.

Если в начале обучения новобранцам нужно довериться инструкторам, уже в завершении курса сами же учителя могут довериться своим ученикам.

Скажу от себя, что с любым циклом курсантов, когда они заканчивают этап подготовки, я бы не задумываясь пошел с этими людьми на задачу, — делится Евгений.

К слову, каждый инструктор, обучающий здесь будущих десантников, должен иметь не только боевой опыт, но и постоянно его обновлять. Поэтому группы бойцов периодически выезжают из учебного центра в зону боевых действий. Ведь в условиях современной ежедневно меняющейся войны нужно и самому постоянно развиваться.

В целом курс базовой общей военной подготовки в десантно-штурмовых войсках длится, как и в других родах войск, один месяц. Во время него новобранец получает самые необходимые знания и навыки. Еще до двух месяцев может занять получение более узкой военной специальности. И тогда элита ВСУ готова к выполнению любых боевых задач.

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