Найголовніше — відповідальність та дисципліна! Бійці ДШВ про важливі аспекти підготовки новобранців

Курс базової підготовки військовослужбовця — перший крок на шляху до статусу захисник України. Він лякає багатьох цивільних чоловіків, деяких навіть змушує дивитись у бік Тиси. Одні бояться невідомості, інші ж відсутності кваліфікованого навчання і, що потраплять на фронт без будь-яких знань і навичок.

Новобранець на псевдо Птиця два місяці тому ухвалив швидке, утім зважене рішення. У цивільному житті директор з маркетингу вирішив податися у розвідники. Потрапив до ДШВ і вже майже завершує курс підготовки.

Підготовка не проходить так, як думають багато цивільних хлопців. Навчають, найголовніше, колективної відповідальності та дисципліні. А ще допоможуть підтягнути фізичний стан і посвятять у тонкощі обраного військового фаху.

Нині для Птиці особливий день. Боєць готується здійснити свій перший стрибок з парашутом, що вкрай тривожно і водночас почесно для кожного десантника.

Усе на навчальному полігоні відбувається під пильним наглядом інструкторів. І те, як новобранці виконують цей чи будь-який інший норматив, дозволяє наставникам точно зрозуміти, які завдання зможе виконувати боєць уже безпосередньо на передовій.

— У нинішніх реаліях ведення війни масове десантування не застосовується. Але це є свого роду дуже сильним елементом психологічної підготовки військовослужбовців в тилу: свідомо йти на ризик, виконувати завдання, яке безпосередньо може нести якусь загрозу, — каже начальник школи повітряно-десантної підготовки Ярослав.

А доки майбутні розвідники насолоджуються успішним приземленням, зовсім зелені новобранці, які на навчаннях перші тижні, лише опановують правила поведінки зі зброєю.

Людина приходить з цивільного життя, вона не бачила ні зброю, ні якихось засобів індивідуального захисту. У них кипить голова, вони не розуміють, як можна ходити три доби в броні та не знімати її, — говорить інструктор Євген.

Утім, щойно з’являється усвідомлення, що той непростий досвід, який тут доведеться отримати, може врятувати твоє життя згодом, уже під час виконання бойових завдань голови новобранців кипіти припиняють.

Щоденні заняття покликані довести кожен крок, кожну дію до автоматизму. Це потрібно, аби в разі виникнення критичної ситуації спрацювала м’язова пам’ять. І майбутній захисник довго не міркував, що ж робити.

Якщо на початку навчання новобранцям потрібно довіритися інструкторам, уже на завершенні курсу самі ж учителі можуть довіритися своїм вихованцям.

Скажу від себе, що з будь-яким циклом курсантів, у момент, коли вони закінчують етап підготовки, я б не задумуючись пішов з цими людьми на задачу, — ділиться Євген.

До слова, кожен інструктор, який навчає тут майбутніх десантників, повинен не лише мати бойовий досвід, а й постійно його поновлювати. Тож групи бійців періодично виїжджають з навчального центру до зони бойових дій. Адже в умовах сучасної війни, яка щодня змінюється, потрібно й самому постійно розвиватися.

Загалом курс базового загального військового вишколу в десантно-штурмових військах триває, як і в інших родах військ, один місяць. Під час нього новобранець отримує найнеобхідніші знання та навички. Ще до двох місяців може зайняти здобуття вужчого військового фаху. І тоді еліта ЗСУ готова до виконання будь-яких бойових завдань.

У війську завжди намагаються підтримувати побратимські взаємини. Проте інколи — вони дійсно родинні як, наприклад, у родині Олександра, Сергія та Романа. Читай, як троє братів в одній бригаді ДШВ наближають перемогу України.

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