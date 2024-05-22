Люди

Найголовніше — відповідальність та дисципліна! Бійці ДШВ про важливі аспекти підготовки новобранців

Костянтин Мельников, журналіст програми Факти ICTV 22 Травня 2024, 20:00

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