У родині виховували патріотами: як троє братів в одній бригаді ДШВ наближають перемогу України

Вони обрали шлях захисту рідної землі, бо любити Україну їх навчили батьки. Троє братів служать у 80 десантно-штурмовій Галицькій бригаді вже не перший рік, щоб досягти своєї головної мети на всіх — перемоги.

Олександр у війську з 2011 року. За час служби побував у багатьох гарячих точках Східного фронту. Наразі головний сержант військової частини 80-ї бригади передає свій бойовий досвід бійцям на полігонах.

У бригаді Олександра служить і двоє його двоюрідних братів. З ними він завжди подумки, бо часто бачитись не може. Інколи вдається заїхати до когось з рідних. А часом просто під час переїздів вдається перетнутись.

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Брат Сергій служить з 2017 року. У 80-й бригаді працює в підрозділі БпЛА на українському розвідувальному апараті Лелека. Від початку повномасштабної війни на виїздах ледь не щодня.

Безпілотники дуже важливі зараз на полі бою, адже це очі, які постійно в повітрі моніторять, де ворог, його пересування та розміщення. Так само ми корегуємо нашу артилерію по ворогу. Шукаємо противників, знищуємо.

Свою роботу Сергій не вважає складною, однак у технологічній війні, каже, вона надважлива. Мріє якнайшвидше її закінчити перемогою.

Ворог вже не перший десяток років і століття нападає на нас. Та потрібно з цим щось робити. В мене є розуміння того, що ти маєш захищати свою територію, свій народ. Кудись тікати я навіть не думав.

23-річний брат Сергія Роман теж служить у 80 бригаді. На контракті хлопець з 2020 року. Працює водієм і ремонтує важку техніку.

Служать троє братів не перший рік. Кожен на своєму місці наближає перемогу. Чоловіків у родині виховували патріотами, привчали любити рідну землю. Тому вони зараз на фронті, заради мирного майбутнього.

Разом захищають Україну й брати Яковлеві. І хоч вони ніколи не вважали себе супервійськовими, продовжують сумлінно виконувати свою роботу. Читай про реалії братів-снайперів, які стали третім поколінням на війні у своїй родині.

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