У родині виховували патріотами: як троє братів в одній бригаді ДШВ наближають перемогу України

Вони обрали шлях захисту рідної землі, бо любити Україну їх навчили батьки. Троє братів служать у 80 десантно-штурмовій Галицькій бригаді вже не перший рік, щоб досягти своєї головної мети на всіх — перемоги.
Олександр у війську з 2011 року. За час служби побував у багатьох гарячих точках Східного фронту. Наразі головний сержант військової частини 80-ї бригади передає свій бойовий досвід бійцям на полігонах.
У бригаді Олександра служить і двоє його двоюрідних братів. З ними він завжди подумки, бо часто бачитись не може. Інколи вдається заїхати до когось з рідних. А часом просто під час переїздів вдається перетнутись.
Брат Сергій служить з 2017 року. У 80-й бригаді працює в підрозділі БпЛА на українському розвідувальному апараті Лелека. Від початку повномасштабної війни на виїздах ледь не щодня.
Безпілотники дуже важливі зараз на полі бою, адже це очі, які постійно в повітрі моніторять, де ворог, його пересування та розміщення. Так само ми корегуємо нашу артилерію по ворогу. Шукаємо противників, знищуємо.
Безпілотники дуже важливі зараз на полі бою, адже це очі, які постійно в повітрі моніторять, де ворог, його пересування та розміщення. Так само ми корегуємо нашу артилерію по ворогу. Шукаємо противників, знищуємо.
Свою роботу Сергій не вважає складною, однак у технологічній війні, каже, вона надважлива. Мріє якнайшвидше її закінчити перемогою.
Ворог вже не перший десяток років і століття нападає на нас. Та потрібно з цим щось робити. В мене є розуміння того, що ти маєш захищати свою територію, свій народ. Кудись тікати я навіть не думав.
Ворог вже не перший десяток років і століття нападає на нас. Та потрібно з цим щось робити. В мене є розуміння того, що ти маєш захищати свою територію, свій народ. Кудись тікати я навіть не думав.
23-річний брат Сергія Роман теж служить у 80 бригаді. На контракті хлопець з 2020 року. Працює водієм і ремонтує важку техніку.
Служать троє братів не перший рік. Кожен на своєму місці наближає перемогу. Чоловіків у родині виховували патріотами, привчали любити рідну землю. Тому вони зараз на фронті, заради мирного майбутнього.
Разом захищають Україну й брати Яковлеві. І хоч вони ніколи не вважали себе супервійськовими, продовжують сумлінно виконувати свою роботу. Читай про реалії братів-снайперів, які стали третім поколінням на війні у своїй родині.
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