В семье воспитывали патриотами: как три брата в одной бригаде ДШВ приближают победу Украины

Они выбрали путь защиты родной земли, потому что любить Украину их научили родители. Трое братьев служат в 80-й десантно-штурмовой Галицкой бригаде уже не первый год, чтобы достичь своей главной цели на всех — победы.

Александр в армии с 2011 года. Во время службы побывал во многих горячих точках Восточного фронта. Главный сержант воинской части 80-й бригады передает свой боевой опыт бойцам на полигонах.

В бригаде Александра служат и двое его двоюродных братьев. С ними он всегда мысленно, потому что часто видеться не может. Иногда удается заехать к кому-нибудь из родных. А иногда просто во время переездов удается пересечься.

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Брат Сергий служит с 2017 года. В 80-й бригаде работает в подразделении БПЛА на украинском разведывательном аппарате Лелека. С начала полномасштабной войны на выездах чуть ли не каждый день.

Беспилотники очень важны сейчас на поле боя, ведь это глаза, которые постоянно в воздухе мониторят, где враг, его передвижение и размещение. Также мы корректируем нашу артиллерию по врагу. Ищем противников, уничтожаем.

Свою работу Сергей не считает сложной, однако в технологической войне, говорит, она очень важна. Мечтает как можно быстрее ее окончить победой.

Враг уже не первый десяток лет и столетия нападает на нас. Но нужно с этим что-то делать. У меня есть понимание того, что ты должен защищать свою территорию, свой народ. Куда-то убегать я даже не думал.

23-летний брат Сергея Роман тоже служит в 80-й бригаде. На контракте молодой человек с 2020 года. Работает водителем и ремонтирует тяжелую технику.

Служат три брата не первый год. Каждый на своем месте приближает победу. Мужчин в семье воспитывали патриотами, приучали любить родную землю. Поэтому они сейчас на фронте ради мирного будущего.

Вместе защищают Украину и братья Яковлевы. И хотя они никогда не считали себя супервоенными, продолжают добросовестно выполнять свою работу. Читай о реалиях братьев-снайперов, ставших третьим поколением на войне в своей семье.

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