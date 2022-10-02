Делал все для развития украинской культуры — ушел из жизни известный публицист Олег Вергелис

Из его публикаций еще многие поколения будут знать, какие страсти бушевали, какие новые идеи появлялись в украинской культурной жизни на рубеже тысячелетий. На 55 году жизни не стало известного публициста и критика, культуролога и страстного поклонника театра Олега Вергелиса.

На страницах его публикаций бушуют человеческие и художественные страсти, анализируются идеи — все разнообразие нашей культурной жизни. Олег Вергелис лично знал звезд современности и гораздо больше, потому что и сам постоянно развивался, чувствовал все новое, стоящее.

Его будут изучать студенты, — с грустью говорит актриса Ирма Витовская.

— Олег был одним из неординарных критиков и обозревателей театрального искусства. Абсолютно преданный и зараженный им, он служил ему до конца, — отмечает Витовская.

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Украинцы узнавали о значимых культурных событиях от Олега Вергелиса в журнале Дзеркало тижня. Государство мало финансировало культуру, однако деятели искусства все равно творили.

Писал Вергелис о театральных премьерах, фестивалях, книжных новинках, был в водовороте культурной жизни. Его особенная любовь — театр, он автор идеи премии Дзеркало сцени для поддержки актеров и режиссеров со всей страны.

— Олег делал все, что мог и не мог, чтобы появлялись новые режиссеры, появлялись новые украинские актеры-звезды, — говорит художественный руководитель и директор Национального академического драмтеатра им. Ивана Франко Ростислав Держипольский.

Вергелис и сам является автором двух бестселлеров — Квиток на вчорашню виставу (о плеяде актеров от Натальи Ужвий до Ады Роговцевой и Николая Гринько) и Антираневська (о героях культуры нулевых: Богдане Ступке, Кире Муратовой, Святославе Вакарчуке, Сердючке).

В последние годы Олега Вергелис боролся с болезнью, однако он пытался реабилитироваться. В сентябре публицист попал в больницу, но надеялся вернуться к активной жизни. 30 сентября, к сожалению, Олега Вергелиса не стало.

Ирма Витовская сравнивает его с Григорием Сковородой, которого мир ловил, но не поймал.

Сейчас деятели искусства помогают, как могут, нашим военным. Раньше мы рассказывали о благотворительном аукционе известного украинского художника Барановского.

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