Робив усе для розвитку української культури — з життя пішов відомий публіцист Олег Вергеліс

З його дописів ще багато поколінь знатимуть, які пристрасті вирували, які нові ідеї з’являлись в українському культурному житті на зламі тисячоліть. На 55 році життя не стало відомого публіциста і критика, культуролога і палкого шанувальника театру Олега Вергеліса.

На сторінках його дописів вирують людські та мистецькі пристрасті, аналізуються ідеї — все різнобарв’я нашого культурного життя. Олег Вергеліс особисто знав зірок сучасності й значно більше, бо і сам постійно розвивався, відчував усе нове, вартісне.

Його вивчатимуть студенти, — із сумом каже актриса Ірма Вітовська.

— Олег був одним із неординарних критиків і оглядачів театрального мистецтва. Абсолютно відданий та заражений ним, він служив йому до кінця, — зазначає Вітовська.

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Українці дізнавались про значущі культурні події від Олега Вергеліса в часописі Дзеркало тижня. Держава мало фінансувала культуру, однак митці все одно творили.

Писав Вергеліс про театральні прем’єри, фестивалі, книжкові новинки, був у вирі культурного життя. Його особлива любов — театр, він автор ідеї премії Дзеркало сцени заради підтримки акторів і режисерів з усієї країни.

— Олег робив все що міг і не міг, щоб з’являлися нові режисери, з’являлися нові українські актори-зірки, — говорить художній керівник і директор Національного академічного драмтеатру ім. Івана Франка Ростислав Держипільський.

Вергеліс і сам автор двох бестселерів — Квиток на вчорашню виставу (про плеяду акторів від Наталі Ужвій до Ади Роговцевої й Миколи Гринька) та Антираневська (про героїв культури нульових: Богдана Ступку, Кіру Муратову, Святослава Вакарчука, Сердючку).

Останні роки Олега Вергеліса обмежила хвороба, проте він намагався реабілітуватися. У вересні публіцист потрапив до лікарні, але ще сподівався повернутись до активного життя. 30 вересня, на жаль, Олега Вергеліса не стало.

Ірма Вітовська порівнює його з Григорієм Сковородою, якого світ ловив, але не спіймав. Олег робив те, що йому подобалось і було цікавим.

Зараз діячі мистецтва допомагають, як можуть, нашим військовим. Раніше ми розповідали історію благодійного аукціону відомого українського художника Барановського.

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