Меня забросало землей… Не знаю, как осталась жива! Как женщина, несмотря на ранения и обстрелы, развозила пенсии

Жительница села Котлярёво, что в Николаевской области, Валентина Андриевская всю жизнь проработала почтальоном в селе.

С начала полномасштабного вторжения оккупанты все девять месяцев беспощадно били по селу женщины. Но, несмотря на это, с первых дней войны Валентина решила, что никуда не будет ехать.

Сейчас дом женщины — один из самых истерзанных. Валентина и сама сильно пострадала при одном из обстрелов, но свою работу не прекратила.

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При одном обстреле женщина чудом уцелела в собственном доме. Почувствовала только, что что-то горячее течет спиной — это была кровь. Валентина признается, что повезло, что череп не разрубило.

Но это был уже не в первый раз, когда женщина попала под обстрел. Ведь захватчики били даже тогда, когда в село привозили гуманитарную помощь. Накрывал вражеский огонь Валентину и когда она на велосипеде развозила пенсии людям.

Такой взрыв страшный был. Такой огонь из земли. Меня забросало землей, велосипед был в дырах. Не знаю, как я осталась жива.

Валентина добавляет, что тогда ей было не так страшно, как сейчас, когда где-то может что-нибудь взорваться. Однако она продолжает оставаться в селе и стремится восстановить собственный дом. Но на это ей не хватает средств и сил, потому надеется на помощь неравнодушных и волонтеров. А пока Валентина продолжает вдохновлять местных своей несокрушимостью и верой в победу.

Все равно мы дождемся победы и будем жить назло врагам.

Жительница небольшого села Степная Долина Николаевской области также поражает своей смелостью. Она даже купила металлоискатель и вышла в поле собирать вражеские мины ради своей коровы. Читай историю смелой 67-летней Анны из Николаевской области.

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