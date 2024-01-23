Понимал, что остался без рук, но жить хотелось! История нацгвардейца о борьбе за свое будущее

Американские протезы не подошли, но ему берутся помочь в Украине. Нацгвардеец Василий Зеленевич потерял на фронте обе руки.

Теперь мужчина мечтает о, казалось бы, банальном — взять в руку ложку и самостоятельно поесть. Он возлагал большие надежды на реабилитацию в США, но подобранные там протезы оказались нефункциональными и только мешали.

Ощущения, как у маленького ребенка. Ты ничего не можешь сам.

Сейчас решать проблему Василия взялись украинские специалисты. Однако из-за сложности высоких ампутаций претворить в жизнь мечту раненого бойца станет в сумасшедшую сумму — более 200 тысяч евро.

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История нацгвардейца Василия Зеленевича

Энергичность Василия ощущается даже во время разговора. Мужчина ранее был строителем, сам родом из Львовской области. Очень любит кататься на лыжах, а еще — волейбол, настольный теннис и в целом активный отдых. Так было до февраля 2022 года.

Просто так не мог сидеть и ждать дома, пока кто-то будет защищать, а не я.

Он пошел добровольцем, но когда попал в армию, говорит, был разочарован. По его словам, до сих пор можно столкнуться с пережитками советщины, а хотелось бы, чтобы командиры несли ответственность за подчиненных. Также Василий добавляет, что неправильно полагать, что враг ничего не умеет. Ведь в рядах противника тоже есть профессионалы и недооценивать их — опасно.

Мужчина защищал Киевскую область, дальше была Донецкая область, село Спорное. Их позиции, вспоминает Василий, россияне хотели захватить символически к 9 мая. Еще 6 мая рано утром начался вражеский штурм. Тогда мужчина и получил ранение. Что летело, он не знает до сих пор. Изувечило руки и сильно контузило.

Эвакуация Василия длилась более 12 часов. Еще на позиции мужчина понял, что останется без рук, но не давал себе падать духом.

Очень хочется жить. Без ног, без рук, но жить хочется.

После ампутации конечностей именно родные стали опорой для мужчины. Брат Иван с тех пор постоянно с Василием.

Сразу насущным вопросом стал вопрос протезирования. В программе лечения Василия вызвались принять в США. Однако оттуда мужчина вернулся с протезами, с которыми практически ничего не мог поделать. Они просто мешали.

Поэтому мужчина начал искать альтернативы и наткнулся на украинский Центр сложного протезирования. Там Василию предложили остеоинтеграцию, когда часть протеза вживляется прямо в кость. Часто это едва ли не единственное решение при высоких ампутациях.

Василий согласился и недавно успешно перенес операцию на двух плечах. По словам основателя Центра сложного протезирования Вячеслава Запорожца, следующим шагом будет таргетная мышечная реновация — это пластика нервов с подшивкой к мышцам с их разветвлением.

А дальше с помощью специальной компьютерной программы в планах научить датчики считывать мышечные сигналы и управлять бионической рукой. Сейчас в центре так учатся четверо раненых бойцов, тоже потерявших конечности.

Благодаря такому подходу протезы более чувствительны к прикосновениям и имеют широкий функционал. Вячеслав Запорожец предполагает, что Василий уже через полгода сможет научиться управлять новостями конечностями.

Однако сначала нужно собрать не менее 220 тысяч евро на протезы обеих рук. А это более девяти миллионов гривен. В центре ожидают, что до двух миллионов сможет компенсировать государство, часть покроют частные благотворители. Однако сумма все равно слишком велика, поэтому волонтеры объявили сбор, чтобы закрыть всю стоимость протезов для Василия.

Присоединиться к сбору можешь и ты. Задонатить можно на карту по номеру 5375 4112 1410 2605.

Но потеря конечностей — это никогда не приговор. Это доказывает 32-летний Евгений, который во время реабилитации научился управлять FPV-дроном. Читай историю военного Евгения Назаренко.

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