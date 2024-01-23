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Понимал, что остался без рук, но жить хотелось! История нацгвардейца о борьбе за свое будущее

Алина Матвийчук, журналист программы Викна-новости 23 января 2024, 22:00

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