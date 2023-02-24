Мир

Весь мир восхищается вами! Мировые лидеры обратились к украинцам на годовщину 24 февраля

Виктория Мельник, редактор сайта 24 февраля 2023, 19:00

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