Весь мир восхищается вами! Мировые лидеры обратились к украинцам на годовщину 24 февраля

Год, что нас изменил. И год, доказавший всему миру: нас не преодолеть! Лидеры Европы и мира обратились к украинскому народу и выразили восхищение устойчивостью нашего государства и подтвердили свою твердую поддержку.

Вместе мировое сообщество подытожило, что поддержка Украины будет продолжаться и дальше.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обратился к украинцам со словами, что Украина смогла объединить весь мир, прикоснуться к каждой стране и гражданам-иностранцам.

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— Есть кое-что общее по всему Соединенному Королевству: сине-желтый флаг в каждом городе. Это мощный символ поддержки Великобритании Украины! Этот флаг будет продолжать висеть у нас, мы будем с вами столько, столько это будет нужно, — говорит Сунак.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что за этот год полномасштабной российской агрессии европейская солидарность стала еще сильнее, а украинцы показали силу своего духа и героизма. А президент Эстонской республики Алар Карис поддержал дух украинцев убеждением, что эстонцы навсегда с нашим народом.

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что его страна и народ стояли и будут стоять на стороне Украины.

К обращению также присоединились главы Болгарии, Швеции, Чили, Словакии, Северной Македонии, Финляндии, Канады и Словении.

О свете украинцев говорят также и мировые звезды. Читай, как нас поддержали известные актеры и певцы к годовщине войны.

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Главное фото: Getty Images/Depositphotos