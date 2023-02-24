Весь світ захоплюється вами! Світові лідери звернулись до українців у річницю 24 лютого

Рік, що нас змінив. І рік, який довів цілому світові: нас не подолати! Лідери Європи та світу звернулись до українського народу і висловили захоплення стійкістю нашої держави та підтвердили свою непохитну підтримку.

Разом світова спільнота підсумувала, що підтримка Україні продовжуватиметься й надалі.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак звернувся до українців зі словами, що Україна змогла об’єднати увесь світ, доторкнутися до кожної країни та громадян-іноземців.

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— Є дещо спільне по всьому Сполученому Королівству: синьо-жовтий стяг у кожному місті. Це потужний символ підтримки Великою Британією України! Цей прапор продовжуватиме висіти в нас, ми будемо з вами стільки, стільки це буде потрібно, — каже Сунак.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що за цей рік повномасштабної російської агресії європейська солідарність стала ще сильнішою, а українці показали силу свого духу та героїзму. А президент Естонської республіки Алар Каріс підтримав дух українців переконанням, що естонці назавжди з нашим народом.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що його країна та народ стояли та стоятимуть на боці України.

До звернення також доєдналися очільники Болгарії, Швеції, Чилі, Словаччини, Північної Македонії, Фінляндії, Канади та Словенії.

Про світло в українцях говорять також й світові зірки. Читай, як нас підтримали відомі актори та співаки до річниці війни.

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