Мощные взрывы в Бердянске, Чорткове и Новой Каховке — что известно по состоянию на утро

Вечером субботы, 11 июня, и утром 12 июня в нескольких городах Украины местные жители слышали взрывы. Что известно об обстрелах Чорткова, Бердянска и Новой Каховки на утро — читай в материале.

Взрывы в Чорткове Тернопольской области

Вечером 11 июня в городе Чортков Тернопольской области прогремели взрывы. Власти призвали местных жителей не публиковать фото и видео последствий прилетов.

Впоследствии стало известно, что в городе отключили подачу газа для преодоления последствий взрывов.

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Утром председатель Тернопольской ОВА Владимир Труш сообщил, что жертв в результате ночных обстрелов нет, впрочем, есть пострадавшие, в том числе дети. Им оказывали помощь “всю ночь”.

Сейчас работаем над ликвидацией разрушений и фиксацией поврежденного имущества гражданских лиц, – отметил Труш.

Обновление: по состоянию на 10:00 утра стало известно о 22 раненых в результате взрывов. В основном пострадали гражданские, которые проживали рядом с местами прилетов.

Всего зафиксировано четыре прилета, все ракеты летели из акватории Черного моря.

На объекте, по которому был нанесен удар, оружия не было. СБУ возбудила уголовное дело по факту обстрелов армией РФ гражданского района города.

Взрывы в Бердянске

Утром 12 июня несколько взрывов раздалось во временно оккупированном Бердянске, что в Запорожской области.

Очевидцы засняли на видео сильный пожар после прилетов в городе.

Предварительно, в результате взрывов загорелась электрическая подстанция. Часть города обесточена. В настоящее время масштабы разрушений уточняются.

Отметим, что ранее городской глава Энергодара Дмитрий Орлов предупреждал о возможных провокациях российских войск во временно оккупированных городах Запорожской области.

Взрывы в Новой Каховке

В ночь на 12 июня взрывы прогремели в Новой Каховке Херсонской области. Местные жители сообщали о сильном дыме и автоматных очередях после серии взрывов.

Ожидаем официального подтверждения информации.

Обстрел Николаева

Также горячо 11 июня было под Николаевом. Оккупационные войска обстреляли пригород из РСЗО Ураган. Об этом сообщает оперативное командование Південь.

— Противник в который раз ударил реактивной системой залпового огня Ураган по пригороду Николаева, продолжая огневое и психологическое давление на гражданское население, – отметили военные.

А если ты хочешь узнать больше о ситуации на фронте, смотри актуальную карту боевых действий на 12 июня.

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