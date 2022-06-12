Потужні вибухи у Бердянську, Чорткові та Новій Каховці — що відомо на ранок

Надвечір суботи, 11 червня, та ранком 12 червня у кількох містах України місцеві мешканці чули вибухи. Що відомо про обстріли Чорткова, Бердянська та Нової Каховки станом на ранок — читай в матеріалі.

Вибухи у Чорткові Тернопільської області

Ввечері 11 червня у місті Чортків на Тернопільщині пролунали гучні вибухи. Влада закликала місцевих мешканців не публікувати фото й відео наслідків прильотів.

Згодом стало відомо, що у місті відключили природний газ для подолання наслідків вибухів.

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Ранком голова Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив, що жертв внаслідок нічного обстрілу немає, втім є потерпілі, зокрема й діти. Їм надавали допомогу “всю ніч”.

Зараз працюємо над ліквідацією руйнувань та фіксацією пошкодженого майна цивільних громадян, – зазначив Труш.

Оновлення: станом на 10:00 ранку стало відомо про 22 поранених внаслідок вибухів. Здебільшого, йдеться про цивільних, які проживали поряд з місцями прильотів.

Загалом зафіксовано чотири прильоти, всі ракети вилетіли з акваторії Чорного моря.

На об’єкті, по якому було завдавано удар, жодної зброї не було. СБУ порушила кримінальне провадження через обстріл армією РФ цивільного району міста.

Вибухи у Бердянську

Ранком 12 червня кілька вибухів пролунало в тимчасово окупованому Бердянську, що в Запорізькій області.

Очевидці фільмували сильну пожежу на місті ворожих прильотів.

Попередньо, внаслідок вибухів загорілася електрична підстанція. Частина міста знеструмлена. Наразі масштаби руйнувань уточнюються.

Зауважимо, що раніше міський голова Енергодара Дмитро Орлов попереджав про можливі провокації російських військ у тимчасово окупованих містах Запорізької області.

Вибухи у Новій Каховці

У ніч проти 12 червня прогриміли вибухи у Новій Каховці, що на Херсонщині. Місцеві мешканці повідомляли про сильний дим та автоматні черги після вибухів.

Чекаємо на офіційне підтвердження інформації.

Обстріл Миколаєва

Також гаряче 11 червня було поблизу Миколаєва. Окупаційні війська обстріляли передмістя з РСЗО Ураган. Таку інформацію надає оперативне командування Південь.

— Противник вкотре вдарив реактивною системою залпового вогню Ураган по передмісті Миколаєва, продовжуючи вогневий та психологічний тиск на цивільне населення, – зазначили військові.

А якщо ти прагнеш дізнатися більше про ситуацію на фронті, дивись актуальну карту бойових дій на 12 червня.

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