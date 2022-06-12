Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 12 червня

Окупанти все ще не можуть зрозуміти, як їм не вдалось здійснити свої найпотаємніші бажання з руйнування суверенної держави. Однак звідки їм знати, що всі ворожі плани розбиваються об міць людей, у яких ніколи не забрати мрію.
Та поки ЗСУ оберігають нашу свободу, мирному населенню потрібно ще й не забувати дослухатись до українського Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
На Сіверському напрямку противник продовжує мінометні обстріли позицій Сил оборони у прикордонних районах.
Російські окупанти обстрілюють об’єкти цивільної інфраструктури в населеному пункті Миропільське Сумської області.
Російські окупанти обстрілюють об’єкти цивільної інфраструктури в населеному пункті Миропільське Сумської області.
На Харківському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Уди, Прудянка, Циркуни та Верхній Салтів. Завдав авіаударів в районах Тернової та Рубіжного.
На Слов’янському напрямку противник здійснював систематичні артилерійські обстріли.
Українські воїни успішно відбили ворожий штурм в районах Бражківки, Долини та Вірнопілля. Окупанти відійшли.
Українські воїни успішно відбили ворожий штурм в районах Бражківки, Долини та Вірнопілля. Окупанти відійшли.
За підтримки мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню ворог намагається закріпитись в Богородичному, бойові дії тривають.
У напрямку міста Лисичанськ ворог збільшив інтенсивність застосування ствольної та реактивної артилерії, вживає заходів щодо посилення угруповання військ. Обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру неподалік Серебрянки та Білогорівки.
На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював цивільну інфраструктуру в районах Сєверодонецька, Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Тошківки.
Українські воїни успішно протистоять штурмовим діям ворога у Сєверодонецьку.
Українські воїни успішно протистоять штурмовим діям ворога у Сєверодонецьку.
Частиною підрозділів противник веде штурм у районі Тошківки, бойові дії тривають. Окрім того, ворожий штурм успішно відбито у районі Метьолкіного. Окупанти відійшли.
На Бахмутському напрямку ворог вів артилерійські обстріли наших позицій неподалік Миколаївки, Білогорівки, Гірського, Комишувахи та Новолуганського. Застосувавши армійську авіацію завдав авіаудару поблизу Покровського.
В районі Попасної наші захисники успішно зупинили наступ противника. Окупантам довелося відійти.
В районі Попасної наші захисники успішно зупинили наступ противника. Окупантам довелося відійти.
Ворог наступає у районі Ниркового, бойові дії тривають. У напрямку Миколаївка наступ противника зупинився. Під влучним вогнем наших воїнів окупанти відійшли.
З метою виявлення слабких місць в обороні та викриття системи вогню, окупанти проводили розвідку боєм неподалік Володимирівки. Наші захисники зустріли ворога гостинно, у результаті чого противник з втратами відійшов.
У районі Берестового ворог, при спробі штурму, зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції.
У районі Берестового ворог, при спробі штурму, зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції.
Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Нью-Йорк, Авдіївка, Красногорівка та Новоандріївка. Завдали удару штурмовою авіацією поблизу Мар’їнки.
На Південнобузькому напрямку противник, з метою стримування наших військ, обстрілював українські позиції у районах Добрянки, Великої Костромки, Мурахівки та Прибузького.
Окупанти завдали удару штурмовою та армійською авіацією поблизу Снігурівки та Тополиного.
Окупанти завдали удару штурмовою та армійською авіацією поблизу Снігурівки та Тополиного.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як живуть мешканці Авдіївки, яку невпинно обстрілюють росіяни.