Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 12 червня

Окупанти все ще не можуть зрозуміти, як їм не вдалось здійснити свої найпотаємніші бажання з руйнування суверенної держави. Однак звідки їм знати, що всі ворожі плани розбиваються об міць людей, у яких ніколи не забрати мрію.

Та поки ЗСУ оберігають нашу свободу, мирному населенню потрібно ще й не забувати дослухатись до українського Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 12 червня 2022 року

На Сіверському напрямку противник продовжує мінометні обстріли позицій Сил оборони у прикордонних районах.

Зараз також дивляться

Російські окупанти обстрілюють об’єкти цивільної інфраструктури в населеному пункті Миропільське Сумської області.

На Харківському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Уди, Прудянка, Циркуни та Верхній Салтів. Завдав авіаударів в районах Тернової та Рубіжного.

На Слов’янському напрямку противник здійснював систематичні артилерійські обстріли.

Українські воїни успішно відбили ворожий штурм в районах Бражківки, Долини та Вірнопілля. Окупанти відійшли.

За підтримки мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню ворог намагається закріпитись в Богородичному, бойові дії тривають.

У напрямку міста Лисичанськ ворог збільшив інтенсивність застосування ствольної та реактивної артилерії, вживає заходів щодо посилення угруповання військ. Обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру неподалік Серебрянки та Білогорівки.

На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював цивільну інфраструктуру в районах Сєверодонецька, Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Тошківки.

Українські воїни успішно протистоять штурмовим діям ворога у Сєверодонецьку.

Частиною підрозділів противник веде штурм у районі Тошківки, бойові дії тривають. Окрім того, ворожий штурм успішно відбито у районі Метьолкіного. Окупанти відійшли.

На Бахмутському напрямку ворог вів артилерійські обстріли наших позицій неподалік Миколаївки, Білогорівки, Гірського, Комишувахи та Новолуганського. Застосувавши армійську авіацію завдав авіаудару поблизу Покровського.

В районі Попасної наші захисники успішно зупинили наступ противника. Окупантам довелося відійти.

Ворог наступає у районі Ниркового, бойові дії тривають. У напрямку Миколаївка наступ противника зупинився. Під влучним вогнем наших воїнів окупанти відійшли.

Читати на тему Дорога життя: як потяги УЗ евакуюють людей з Покровська під постійною небезпекою ворожих обстрілів Укрзалізниця вивозить людей з Донецької та Луганської областей під постійними обстрілами російських військових.

З метою виявлення слабких місць в обороні та викриття системи вогню, окупанти проводили розвідку боєм неподалік Володимирівки. Наші захисники зустріли ворога гостинно, у результаті чого противник з втратами відійшов.

У районі Берестового ворог, при спробі штурму, зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції.

Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Нью-Йорк, Авдіївка, Красногорівка та Новоандріївка. Завдали удару штурмовою авіацією поблизу Мар’їнки.

На Південнобузькому напрямку противник, з метою стримування наших військ, обстрілював українські позиції у районах Добрянки, Великої Костромки, Мурахівки та Прибузького.

Окупанти завдали удару штурмовою та армійською авіацією поблизу Снігурівки та Тополиного.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як живуть мешканці Авдіївки, яку невпинно обстрілюють росіяни.