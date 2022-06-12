Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 12 июня

Оккупанты все еще не могут понять, как им не удалось осуществить свои сокровенные желания по разрушению суверенного государства. Однако откуда им знать, что все враждебные планы разбиваются о мощь людей, у которых никогда не отнять мечту.

Но пока ВСУ оберегают нашу свободу, мирному населению нужно еще и не забывать прислушиваться к украинскому Генштабу, предупреждающему о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 12 июня 2022 года

На Северском направлении противник продолжает минометные обстрелы позиций Сил обороны в приграничных районах.

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Украинские воины успешно отразили вражеский штурм в районах Бражковки, Долины и Вернополья. Оккупанты отошли.

При поддержке минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня враг пытается закрепиться в Богородичном, боевые действия продолжаются.

В направлении города Лисичанск враг увеличил интенсивность применения ствольной и реактивной артиллерии, принимает меры по усилению группировки войск. Обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру недалеко от Серебрянки и Белогоровки.

На Северодонецком направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах Северодонецка, Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Тошкивки.

Украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке.

Частью подразделений противник ведет штурм в районе Тошковки, боевые действия продолжаются. Кроме того, вражеский штурм успешно отражен в районе Метелкино. Оккупанты отошли.

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С целью выявления слабых мест в обороне и разоблачения системы огня, оккупанты проводили разведку боем неподалеку от Владимировки. Наши защитники встретили врага радушно, в результате чего противник с потерями отошел.

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На Южнобужском направлении противник с целью сдерживания наших войск обстреливал украинские позиции в районах Добрянки, Великой Костромки, Мурахивки и Прибужского.

Оккупанты нанесли удар штурмовой и армейской авиацией вблизи Снигиревки и Тополиного.

Напомним, ранее мы рассказывали, как живут жители Авдеевки, которую неустанно обстреливают россияне.