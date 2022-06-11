Дорога життя: як потяги УЗ евакуюють людей з Покровська під постійною небезпекою ворожих обстрілів

Людей із Донецької та Луганської областей вивозять під постійними обстрілами російських військових. Цивільні вирушають з міста Покровська, звідки курсує єдиний евакуаційний потяг.

Щодня на його прибуття чекають сотні українців, які через війну вимушені тікати зі своїх домівок у Сєвєродонецьку, Слов’янську, Бахмуті, Попасній та інших містах, які постійно обстрілюють росіяни.

Потяг їде в напрямку Дніпра, а потім далі на захід — до Львова. Посадка на нього безкоштовна.

На таких евакуаційних рейсах відсутнє харчування, обмежена і кількість постільної білизни. А на ділянках, де можлива активність ворога, поїзд проходить із вимкненим світлом та на низькій швидкості.

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Нині у соцмережах ширяться чутки, що при загостренні бойових дій буде заборонена евакуація зі Слов’янська та Бахмута. Та голова Донецької ОВА Павло Кириленко запевняє, що це неправда.

Людей рятують навіть під ворожими обстрілами й роблять це постійно та безоплатно. Тож він радить довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Медичний потяг в Україні евакуює людей з гарячих точок. У пересувному мінігоспіталі є кількох вагонів, зокрема й вагон інтенсивної терапії. Читай, як Укрзалізниця рятує життя.

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