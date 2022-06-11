Дорога жизни: как поезда УЗ эвакуируют людей из Покровска под постоянной опасностью вражеских обстрелов

Людей из Донецкой и Луганской областей увозят под постоянными обстрелами российских военных. Гражданские отправляются из города Покровск, откуда курсирует единственный эвакуационный поезд.

Ежедневно его прибытия ждут сотни украинцев, которые из-за войны вынуждены бежать из своих домов в Северодонецке, Славянске, Бахмуте, Попасной и других городах, которые постоянно обстреливают россияне.

Поезд едет в направлении Днепра, а затем дальше на запад — во Львов. Посадка на него бесплатная.

На таких эвакуационных рейсах отсутствует питание, ограничено и количество постельного белья. А на участках, где возможна активность врага, поезд проходит с выключенным светом и низкой скоростью.

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В настоящее время в соцсетях ходят слухи, что при обострении боевых действий будет запрещена эвакуация из Славянска и Бахмута. Но глава Донецкой ОВА Павел Кириленко уверяет, что это неправда.

Людей спасают даже под вражескими обстрелами и делают это постоянно и бесплатно. Поэтому он советует доверять только официальным источникам информации.

Медицинский поезд в Украине эвакуирует людей из горячих точек. В передвижном минигоспитале есть несколько вагонов, в том числе и вагон интенсивной терапии. Читай, как Укрзалізниця спасает жизнь.

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