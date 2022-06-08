Не винит себя в войне России против Украины — откровение Ангелы Меркель

Понимала, как думает Путин, и не хотела провоцировать его: Ангела Меркель поделилась откровением в своем первом интервью с начала полномасштабной войны в Украине.

Бывший канцлер Германии рассказала, что начала серьезно относиться к возможности российского вторжения в Украину в последние несколько недель своего пребывания в должности, когда она присутствовала на саммите Большой двадцатки.

Он состоялся в конце октября в Риме. Однако Меркель заявила, что “не винит себя” в том, что Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Сейчас также смотрят

Она также заявила, что ранее Украина не была готова присоединиться к НАТО. Поскольку, по ее словам, имела еще незрелую демократию и ею руководили олигархи.

Меркель о войне в Украине

В апреле Меркель раскритиковали СМИ за то, что она уехала в Италию и не приняла приглашение посетить Украину вскоре после известия о зверствах россиян в Буче.

Меркель сказала, что не считает дипломатию неправильной только потому, что она не увенчалась успехом. И добавила, что спрашивала себя, что могло быть упущено, можно ли было сделать больше, чтобы предотвратить такую ​​великую трагедию.

Это жестокое нападение России, которое игнорирует международное право, которому нет оправдания. Случившееся, на мой взгляд, не только неприемлемо, но и есть большой ошибкой со стороны России, — заявила Ангела Меркель.

Ранее мы рассказывали, кто настоящий, а кто мнимый друг — как страны мира реагируют на войну в Украине.