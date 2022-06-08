Мир

Не винит себя в войне России против Украины — откровение Ангелы Меркель

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 08 июня 2022, 15:10

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Повышение пенсий в Украине будет! Как будет проходить перерасчет выплат в 2022 году и можно ли оформиться за границей

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