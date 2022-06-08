Не винит себя в войне России против Украины — откровение Ангелы Меркель

Понимала, как думает Путин, и не хотела провоцировать его: Ангела Меркель поделилась откровением в своем первом интервью с начала полномасштабной войны в Украине.
Бывший канцлер Германии рассказала, что начала серьезно относиться к возможности российского вторжения в Украину в последние несколько недель своего пребывания в должности, когда она присутствовала на саммите Большой двадцатки.
Он состоялся в конце октября в Риме. Однако Меркель заявила, что “не винит себя” в том, что Россия начала полномасштабную войну против Украины.
Она также заявила, что ранее Украина не была готова присоединиться к НАТО. Поскольку, по ее словам, имела еще незрелую демократию и ею руководили олигархи.
В апреле Меркель раскритиковали СМИ за то, что она уехала в Италию и не приняла приглашение посетить Украину вскоре после известия о зверствах россиян в Буче.
Меркель сказала, что не считает дипломатию неправильной только потому, что она не увенчалась успехом. И добавила, что спрашивала себя, что могло быть упущено, можно ли было сделать больше, чтобы предотвратить такую великую трагедию.
Это жестокое нападение России, которое игнорирует международное право, которому нет оправдания. Случившееся, на мой взгляд, не только неприемлемо, но и есть большой ошибкой со стороны России, — заявила Ангела Меркель.
Это жестокое нападение России, которое игнорирует международное право, которому нет оправдания. Случившееся, на мой взгляд, не только неприемлемо, но и есть большой ошибкой со стороны России, — заявила Ангела Меркель.
Ранее мы рассказывали, кто настоящий, а кто мнимый друг — как страны мира реагируют на войну в Украине.