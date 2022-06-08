Не звинувачує себе у війні Росії проти України — одкровення Ангели Меркель

Розуміла, як думає Путін, і не хотіла його провокувати: Ангела Меркель поділилася одкровенням у своєму першому інтерв’ю від початку повномасштабної війни в Україні.

Колишня канцлерка Німеччини розповіла, що почала серйозно ставитися до можливості російського вторгнення в Україну в останні кілька тижнів свого перебування на посаді, коли вона була присутня на саміті Великої двадцятки.

Він відбувся торік, наприкінці жовтня, в Римі. Однак Меркель заявила, що “не звинувачує себе” в тому, що Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

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Вона також заявила, що раніше Україна не була готова приєднатися до НАТО, оскільки, за її словами, мала ще незрілу демократію і нею керували олігархи.

Меркель про війну в Україні

У квітні Меркель розкритикували ЗМІ за те, що вона поїхала до Італії та не прийняла запрошення відвідати Україну невдовзі після звістки про звірства росіян у Бучі.

Меркель сказала, що не вважає дипломатію неправильною лише тому, що вона не увінчалась успіхом. І додала, що питала себе, що могло бути втрачено, чи можна було зробити більше, щоб запобігти такій великій трагедії.

Це жорстокий напад Росії, який ігнорує міжнародне право, якому немає виправдання. Те, що сталося, на мій погляд, є не лише неприйнятним, а й великою помилкою з боку Росії, — заявила Ангела Меркель.

Раніше ми розповідали, хто справжній, а хто вдаваний друг — як країни світу реагують на війну в Україні.