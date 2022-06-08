Світ

Не звинувачує себе у війні Росії проти України — одкровення Ангели Меркель

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 08 Червня 2022, 15:10

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