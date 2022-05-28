Світ

Експорт зерна та переговори: про що йшлося у розмові Шольца, Макрона та Путіна

Даніела Долотова, редакторка сайту 28 Травня 2022, 21:12
Про що Шольц та Макрон говорили з Путіним

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