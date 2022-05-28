Експорт зерна та переговори: про що йшлося у розмові Шольца, Макрона та Путіна

Хтось намагається закінчити стосунки у телефонній розмові, а інші — завершити кровопролитну війну. Обидві ситуації викликають багато питань.

Однак Олаф Шольц та Емманюель Макрон зробили свою чергову спробу вмовити володаря Кремля Володимира Путіна відмовитись від своїх загарбницьких планів та відвести війська.

Канцлер Німеччини та президент Франції провели близько 80 хвилин у розмові з кривавим диктатором та закликали його піти на прямі переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє німецький уряд.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Також, зважаючи на майже катастрофічну ситуацію із зерном у світі, лідери намагались домовитись про експорт злакових з України морем.

Як йдеться у повідомленні, президент РФ нібито погодився на відкриття мінного пояса біля українських портів, щоб дати змогу вивезти зерно морським транспортом. Також зазначається, що Росія не буде у цей час проводити там наступальних дій.

В офіційних повідомленнях Кремля також йдеться про те саме, але не без порції пропаганди.

Тож росіяни додали, що президент РФ також заявив, що начебто буде налагоджувати “мирне життя” у зруйнованому Маріуполі та на інших тимчасово окупованих російськими військами територіях Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, раніше колишній командувач сухопутних сил США в Європі Бен Годжес висловив цікаве припущення в одному з інтерв’ю про період, коли Росія таки паде на полі бою.