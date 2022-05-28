Экспорт зерна и переговоры: о чем говорилось в разговоре Шольца, Макрона и Путина

Кто-то пытается закончить отношения в телефонном разговоре, а другие – завершить кровопролитную войну. Обе ситуации вызывают много вопросов.

Однако Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон предприняли очередную попытку уговорить хозяина Кремля Владимире Путина отказаться от своих захватнических планов и вывести войска из Украины.

Канцлер Германии и президент Франции провели около 80 минут в разговоре с кровавым диктатором и призвали его на прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает германское правительство.

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Также, ввиду почти катастрофической ситуации с зерном в мире, лидеры пытались договориться об экспорте злаковых из Украины морем.

Как говорится в сообщении, президент РФ якобы согласился на открытие минного пояса возле украинских портов, чтобы вывезти зерно морским транспортом. Также отмечается, что Россия не будет в это время проводить там наступательные действия.

В официальных сообщениях Кремля также говорится о том же, но не без порции пропаганды.

Поэтому россияне добавили, что президент РФ также заявил, что вроде бы будет налаживать “мирную жизнь” в разрушенном Мариуполе и на других временно оккупированных российскими войсками территориях Донецкой и Луганской области.

Напомним, ранее бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Годжес высказал интересное предположение в одном из интервью о периоде, когда Россия все-таки уйдет из поля боя.