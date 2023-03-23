Новые бесплатные шелтеры для ВПЛ: Прикарпатье принимает переселенцев

В Прикарпатье нашли убежище и дом почти 100 000 переселенцев. Многие из этих людей не имеют средств на аренду жилья.

С начала полномасштабной войны в Коломыю приехало более 20 тысяч переселенцев — это треть населения города. Временные приюты в школах и детских садах наполнились мгновенно, поэтому волонтеры принялись за создание коммунальных приютов.

Более двухсот волонтеров из разных городов Украины приняли участие в работе здесь. Они ремонтировали, строили, перестраивали фактически это помещение, потому что все, что здесь сделано, с нуля, — рассказывает координатор проекта строительства шелтера Михаил Динащук.

Для переселенцев продолжают обустраивать шелтеры – это коммунальное, но качественное и комфортное жилье. Часто его строят волонтеры из всей Украины, а финансируют международные фонды. В области обустроили 88 шелтеров для людей из других регионов.

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