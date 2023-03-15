Дом за минуту: одесские инженеры создали невероятное

Дом за несколько минут! Одесские инженеры разработали для переселенцев модульные дома-трансформеры, которые можно перевозить с места на место. Благодаря специальной системе помещение складывается и раскладывается в считанные минуты без лишних усилий.

Они значительно дешевле европейских аналогов и производятся из украинских материалов.

Стоит такой дом в два раза меньше, чем в Европе, потому что мы производим его здесь, на месте.

— Его не нужно издалека везти, и все материалы и комплектующие — украинского производства. Базовая цена стартует от полмиллиона гривен, и там в зависимости от начинки этого дома, — рассказывает владелец компании Анатолий Фостик.

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Идея создания зданий пришла с начала полномасштабного вторжения. Тогда единственным конкурентом была Венгрия, которая продавала Украине модульные здания для переселенцев на западе страны.

Отстроить Украину может каждый! Инициативы, к которым ты можешь приобщиться, ищи в нашем материале.