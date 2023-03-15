Будинок за хвилину: одеські інженери зробили неймовірне

Будинок за кілька хвилин. Одеські інженери розробили для переселенців модульні будинки-трансформери, які можна перевозити з місця на місце. Завдяки спеціальній системі приміщення складається і розкладається за лічені хвилини без зайвих зусиль.

Вони значно дешевші, ніж європейські аналоги, і виготовлені з українських матеріалів.

Коштує такий будинок удвічі дешевше, ніж у Європі, бо ми виробляємо його тут, на місці. Його не треба здалеку везти, а всі матеріали й деталі для комплектування українського виробництва.

— Базова ціна починається з півмільйона гривень, і там залежно від начинки цього дому, — розповідає власник компанії Анатолій Фостик.

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Ідея створення будинків прийшла з початку повномасштабного вторгнення. Тоді єдиним конкурентом була Угорщина, яка продавала Україні модульні будівлі для переселенців на заході країни.

Відбудувати Україну може кожен! Ініціативи, до яких ти можеш долучитися, шукай у нашому матеріалі.