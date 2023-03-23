Нові безкоштовні шелтери для ВПО: Прикарпаття приймає переселенців

На Прикарпатті знайшли притулок і дім майже 100 000 переселенців. Чимало з цих людей не мають коштів на оренду житла.

З початку повномасштабної війни в Коломию приїхало понад 20 тисяч переселенців — це третина населення міста. Тимчасові прихистки у школах та дитячих садочках наповнилися миттєво, тому волонтери взялися за створення комунальних притулків.

Понад двісті волонтерів з різних міст України взяли участь в роботі. Вони ремонтували, будували, перебудовували фактично це приміщення, бо все що тут є, зроблено з нуля, – розповідає координатор проекту будівництва шелтера Михайло Динащук.

Для переселенців продовжують облаштовувати шелтери – це комунальне, але якісне та комфортне житло. Часто його будують волонтери з усієї України, а фінансують міжнародні фонди. В області облаштували 88 шелтерів для людей з інших регіонів.

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