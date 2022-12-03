Вырезанные глаза животных с кусками плоти — что в конвертах получают дипучреждения Украины за границей

Дипломатические учреждения Украины за границей продолжают получать угрозы в конвертах. 30 ноября в посольство Украины в Испании поступило письмо со взрывчаткой. В результате взрыва пострадал один человек.

Позже стало известно и о других инцидентах. Целями преступников стали не только украинские посольства и консульства, но и военные объекты и дипучреждение США.

Узнай, что известно об окровавленных листах, кто и почему их рассылает.

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Письма со взрывчаткой также получили испанская компания Instalaza, производящая оружие, в частности, для Украины, а также авиабаза в Торрехон-де-Ардосе и посольство США в Мадриде.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что офис премьер-министра Испании также получил похожее письмо со взрывчаткой 24 ноября.

Представитель МИД Олег Николенко заявил, что после теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульства в Брно поступили окровавленные пакеты.

Вход в дом украинского посла в Ватикане подвергся вандализму. Посольство в Казахстане получило сообщение о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

Кроме того, посольство в США получило письмо с ксерокопией критической статьи об Украине. Связывает все эти события один почерк и то, что опасные письма поступили синхронно с другими с территории одной европейской страны.

Читать по теме Победы Украины на дипломатическом фронте: Кулеба о важных международных решениях и осуждении России Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о последних решениях на международной арене.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона, что он думает об этой ситуации.

Украинская дипломатия устроила России хоррор. А нам в ответ устроили триллер. Они (россияне — ред.) переживают одно поражение за другим на дипломатическом фронте, — говорит Кулеба.

По его словам, сейчас идет следствие этих дел отдельно в каждой стране. В Украине также будут расследовать эти случаи. Однако уже понятно, что этот ряд событий связан между собой и касается России.

— Мы обязательно раскрутим эту цепочку до последнего элемента совместно с нашими партнерами в тех странах, где эти инциденты произошли…

Люди, придумавшие эту операцию, просто больные на голову. Потому что вырезать глаза у животных с кусками плоти, класть в конверт, рассылать их по украинским посольствам и консульствам… Это опасно больные люди, — прокомментировал министр.

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